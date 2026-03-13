Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Току-що енергийната комисия бе саботирана за пореден път поради липса на кворум. Това съобщи председателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във Facebook.

Ето и цялата публикация без редакторска намеса:

А България губи €437 млн. Причината - част от депутатите не идват на заседанията на комисията. Единствените в пълен състав сме ние от ПП–ДБ.

Днес липсващите депутати от ГЕРБ бяха достатъчни, за да се гарантира кворумът, да се проведе заседанието и да се приеме законът. Но липсват депутати и от други партии.

Саботажът е видим - този, който управлява парламента, не иска страната да получи тези пари. "Граждани за европейско развитие“ от ГЕРБ участват в този саботаж. Ясно е всичко - КОЙ дава нареждането, кой се съобразява с него, както са ясни и пионките изпълнители.

Припомняме, че по-рано днес депутатите приеха мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари на първо четене.