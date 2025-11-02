ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Припомняме ви, че тази седмица Наталия Киселова бе свалена от поста, като част от ново споразумение между партньорите в управлението. Така вече на всеки десет месеца от тази власт на ротационен принцип ще се сменят председателите на парламента.
"Те се опитваха да го въведат и в 47-ото Народно събрание. Тогава някакси успяхме да удържим и казахме, че не е достойно такова решение. След това го видяхме и в Антикорупционната комисия - отново този ротационен председател, като че ли не успяха да разберат принципите на управление на държавата“, отбеляза Митева.
"Виждаме сега, че имаме петима премиери, виждаме, че ще имаме четирима председатели на Народното събрание. Слава богу, че изборът за президента е пряк и няма да имаме и петима ротационни президенти“, заяви бившият председател на НС.
"Както е тръгнало - особено като ни се дава за пример, гръцкия модел за изборна система, за служебни кабинети, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание, така, както е в Гърция, в Италия, и да бъде ротационен“, попита тя.
По думите ѝ мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите.
"Всички се надяваме да има предсрочни избори, но дали те ще се случат - ще разберем скоро", допълни Митева.
Според нея "карегорично четири партии управляват в момента".
"АПС, след като напуснаха, беше ясно, че вече критерият ще бъде вотовете на недоверие. Вотовете на недоверие се подкрепят ясно от четири формации. Председателят на парламента е другият знак - той беше избран с гласовете отново на "ДПС-Ново начало". Ще видим сега и в бюджета, който е ключът към парламентарното управление - с кои гласове ще бъде приет", коментира Ива Митева.
Тя е на мнение, че няма разцепление в "Има такъв народ", въпреки че тя не поддържа контакт с формацията вече повече от 3 години.
"Смятам, че посоката, в която поеха не е правилна. Смятам, че не им е мястото в тази коалиция. Те не искат да вършат държавата на хората, а по-скоро я искат за себе си", заяви Митева.
По думите ѝ Борислав Сарафов в момента изпълнява незаконно функциите на главен прокурор.
