"Исторически парк" е на ръба на фалит

© Булфото Схемата, по която се строи "Историческият парк" на лидера на политическа партия "Величие" се разпада. Това се твърди в разследване на вестник "Капитал".



Според публикацията последната година дружествата на Михайлов, от които той формално излезе през април, след като стана депутат са натрупали запори за над 2 млн. и 100 хиляди лв.



Общата сума е по-висока, защото Националната агенция по приходите е запорирала някои активи, предимно коли, без да им даде финансова оценка. Това са само задълженията към хазната, като по информация на "Капитал" през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.



Сривът се дължи на липса на кредитиране. Самият парк има минимални приходи от оперативна дейност и работи на загуба.



Днес Ивелин Михайлов не беше открит за коментар. В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.



"Ние не получихме никаква подкрепа. Паркът можеше да бъде използван от хотелиери, туризма и бизнеса. По някаква причина ние бяхме изолирани. Щом ще приключваме, ще си понесем отговорността", каза Ивелин Михайлов, предаде NOVA.