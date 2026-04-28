Архивни кадри от предизборен дебат по Нова телевизия, състоял се на 15 юни 2001 г., станаха хит в интернет пространството. Видеото предлага рядък поглед към политическите първи стъпки на една от най-обсъжданите фигури в българската политика - Делян Пеевски. Студиото на дебата през 2001 г. събира трима млади мъже с името Николай, (двама от които по-късно ще заемат ключови роли в държавата) - Николай Дойнов - в ролята на водещ, Николай Младенов - представител на "Обединените демократични сили“ (ОДС), който сега е начело на Съвета за мир в Газа и Николай Василев - лице на новосформираното тогава движение НДСВ, който по-късно ще стане и заместник министър-председател.

В разгара на дискусията думата е дадена на публиката, където се откроява 21-годишният тогава Пеевски, действащ по това време като активист на младежката организация на "царската“ формация НДСВ..

Обръщайки се към представителя на управляващата тогава коалиция ОДС (1997-2001), той задава въпрос, придружен от експресивни жестове:

"Г-н Младенов, вие като млад човек доволен ли сте от последните четири години, от управлението на ОДС и какво то направи за младите хора? И ако да, какво направи, кажете!“

Николай Младенов запазва самообладание и отговаря на атаката, защитавайки постигнатото от правителството на Иван Костов:

"Аз, ако не бях доволен, г-н Пеевски, нямаше да се включа в листите на "Обединените демократични сили“ на предстоящите избори. Мисля, че много беше направено за младото поколение, въпреки че на мен ми се искаше да бъде повече.

Аз не съм убеден, че ние трябва да залагаме на някакви нови структури или разширяването на някакви министерства...“

Само два дни след този дебат, на 17 юни 2001 г., Симеон Сакскобургготски и НДСВ печелят изборите с категоричен резултат, което отваря пътя на Делян Пеевски към държавните постове – първоначално като най-младия парламентарен секретар в Министерството на транспорта.