Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация, това е безобразно

© Пресконференцията на МВР и прокуратурата е безкрайно закъсняла. Липсата на информация по случая и действията за разкриване на престъпленията е създало истерия в обществото. Това мнение изрази пред БНР за случая "Петрохан – Околчица" журналистът Йово Николов.



По думите му е притеснително, че толкова време никаква информация не е излязла от разследващите, което е дало възможност "да се ширят всякакви слухове, версии, интерпретации, манипулации и пропаганда", а един от резултатите е, че жертвите са били превърнати в убийци.



"Тази очерняща кампания възмути абсолютно всички. Представете си роднините на тези жертви. Това се нарича повторна виктимизация – когато превърнеш жертвата във виновна за самата си смърт. Това е безобразно."



За случая в хижа "Петрохан" информацията можеше да бъде дадена по-рано, категоричен е той.



"Някакви тежки глупости се използват като претекст да се крие информация от обществото и това създаде напрежение".



Николов посочи, че в обществото са били наложени манипулации, а службите са пускали на час по лъжичка, което е създало психоза.



"Ако беше пусната информация, че се издирва кемпер, мислите ли, че хора, които са го забелязали, нямаше да се обадят?"



"Във всички медии беше пускана контролирана информация. Обществената телевизия е изключително активна в изпускането на такава малка информация, от която се възбудиха социалните мрежи и започна тази гигантска манипулация", коментира журналистът.



Според него се касае за "рефлекс, останал от социализма, когато държавата криеше нивото на престъпността в България".



Генерални темели на правосъдието у нас са зачеркнати, отбеляза Йово Николов, адресирайки и поведението на главния прокурор по случая.



"И благодарение на тези манипулации, които бяха спускани от полицията под сурдинка, ако щете и манипулациите на главния прокурор – с тези глупости да четем между редовете, "Туин Пийкс", филмови заглавия. Този човек е бил 15 години заместник-главен прокурор, бил е шеф на следствието. Ние от това поведение си правим генералните изводи за тази държава."



Притеснителен е фактът, че полицията ни представи една версия, смята той.



"Това ми говори, че те са се фиксирали върху една версия и защото тя е удобна, са започнали да трупат доказателства около нея. Майката на Николай Златков цитира свидетелка, близка на хората от хижата, че е видяла четири джипа. В момента, тъй като МВР не опровергава, че е имало такива джипове, МВР не казва, че е проверило, че няма такива джипове, не казва дали това не са някакви офроуд хора, които си обикалят заснежени планински пътища, социалните мрежи отново се взривиха. А е просто. Има камери, които могат да се засекат, да разпитат тази жена, тя е готова да свидетелства. Това са елементарни неща."



"Когато имаме реално убийство и заловен престъпник, делото отива в съда. В този случай нямаме престъпник, всички са мъртви. Притесненията ми са, че ще продължат да се създават слухове, манипулации. Този сюжет ще бъде използван за политическа употреба", прогнозира Николов.