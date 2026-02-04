ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова ще участва в церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в Италия
На 5 февруари Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети.
На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.
В рамките на посещението си президентът Йотова ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.
По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад "Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.
