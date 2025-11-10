ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инна три пъти е извадила късмет според д-р Димитър Димитров
Докторът уточни, че към момента пациентката е жива, стабилна е и диша самостоятелно. В пълно съзнание е. Д-р Димитров уточни, че пострадалата има нараняване в лявата половина на шията.
"Тя три пъти е извадила късмет, тъй като нараняването, което е в лявата половина на шията, минава буквално на милиметър. Буквално остъргва основната артерия, която отива към мозъка, така наречената сънна артерия“, казва още той.
Д-р Димитров уточни, че там е срязана много малка част от съдове и мускули, но за щастие не е повредила тази артерия. Вторият късмет, който Инна е извадила е, че раната в основата на шията, над гръдната кост, прониква в също в гръдната кухина и точно там се намират големите съдове, които излизат от сърцето - именно аортата и съдовете, отиващи към шията.
"За нейно щастие пак не са увредени. Третата рана, която има тя, е срязала реброто в лявата гръдна половина, много близо до самата гърда. И е наранила белия дроб, но за щастие общо взето успяхме да я обработим раните, да спрем кървенето“, допълва д-р Димитров.
От думите му става ясно, че от момента на случилото се на мястото на събитието до пристигането й в операционната, действията на абсолютно на всички, включително и на хората, които са били при нея, са били абсолютно адекватно и това е основната причина, поради която е спасен живота на жената.
