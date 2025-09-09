Инцидент със 70-годишен водач на тротинетка от Пловдив

© Вчера около 07:10 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за пътен инцидент с индивидуално електрическо превозно средство, настъпил на алеята срещу хотел "Юпитер“ в Слънчев бряг. Дошлите на място полицейски служители установили водача на тротинетката – 70-годишен пловдивчанин. Мъжът заявил, че покрай него преминал автомобил с пловдивска регистрация, от който слязло младо момиче. То се позаинтересувало за състоянието му и след като разбрала, че няма сериозни наранявания, се качила на автомобила и потеглило в посока село Кошарица.



Служителите на реда установили, че жената е 26-годишна пловдивчанка, която е поканена да се върне на местопроизшествието. В 07.45 ч. тя се явила на мястото на инцидента, управлявайки автомобил, като лъхала на алкохол. Тествана е за употреба на алкохол, а дрегерът е отчел 1,31 промила.



Пловдивчанката отказала да даде кръвна проба за химически анализ. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.