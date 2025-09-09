ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инцидент със 70-годишен водач на тротинетка от Пловдив
Служителите на реда установили, че жената е 26-годишна пловдивчанка, която е поканена да се върне на местопроизшествието. В 07.45 ч. тя се явила на мястото на инцидента, управлявайки автомобил, като лъхала на алкохол. Тествана е за употреба на алкохол, а дрегерът е отчел 1,31 промила.
Пловдивчанката отказала да даде кръвна проба за химически анализ. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
