ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Инцидент с бързия влак Варна - София
Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.
Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 450
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ак...
17:24 / 27.09.2025
Обстановката на АМ "Тракия" се усложнява
17:24 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Димитър Маринов: Всичко извън регламентираните сайтове за продажб...
16:18 / 27.09.2025
Проф. д-р Мая Аргирова: Пластичната хирургия не е само естетика
14:29 / 27.09.2025
Ужасът по АМ "Тракия" продължава
14:06 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS