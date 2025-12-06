Има разлика между коледния и годишния бонус, може да получите и двете

© Plovdiv24.bg Илюстративна снимка Бонусът е по-различен от допълнителното възнаграждение. Той е всичко, което не е основна заплата. 90% от схващането за бонус е финансовото изражение на допълнителен стимул. Това каза експертът човешки ресурси Марта Попова в съботното издание на "България сутрин".



По думите ѝ от гледна точка на работодателя това е най-лесно за управление.



Бонуси не се дават само по Коледа



"Има т.нар. празнични бонуси, които се раздават сега по Коледа., има и по Великден. Бонусите са много важен стратегически инструмент, с който всеки работодател може да управлява резултатите и желаното представяне на всеки един от своята организация. Това е инструмент хората да изкарват повече пари, без да се налага непременно да се увеличава заплатата", обясни Попова пред Bulgaria ON AIR.



Често в обявите не се посочва цялата информация



"Когато има внедрена бонусна система в една организация, и това е така, и възнаграждението ще се формира от две части - основна заплата и бонусна система. Нека в обявите за работа това да е написано", посъветва експертът.



Разликата между коледния и годишния бонус



"Двете са различни. Коледният бонус е признание, едно "благодаря" към всеки член на екипа от страна на работодателя. Неговата цел е да покаже на екипа си, че те са част от твоето семейство. Коледа е еднаква за всички, няма значение на колко месеца си. Годишният бонус не се случва в края на годината, а се случва на следващата година", каза още Попова.



По думите ѝ в някои компании се забелязва, че бонусът, който се дава, се приема за даденост, защото работодателят не е направил достатъчно ясна комуникация.



"Хората някак си вече не се вълнуват, че ще има коледен бонус, защото не му е дадена достатъчно тежест", смята още Попова.



Кой получава 13-а заплата в България



"13-ата заплата в някои организации е регламентирана, заедно с възнаграждението. Докато коледният бонус не е нещо определено като размер. Тайната на добрия мениджмънт е да можеш да си обективен", посочи експертът.