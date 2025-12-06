ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Има разлика между коледния и годишния бонус, може да получите и двете
По думите ѝ от гледна точка на работодателя това е най-лесно за управление.
Бонуси не се дават само по Коледа
"Има т.нар. празнични бонуси, които се раздават сега по Коледа., има и по Великден. Бонусите са много важен стратегически инструмент, с който всеки работодател може да управлява резултатите и желаното представяне на всеки един от своята организация. Това е инструмент хората да изкарват повече пари, без да се налага непременно да се увеличава заплатата", обясни Попова пред Bulgaria ON AIR.
Често в обявите не се посочва цялата информация
"Когато има внедрена бонусна система в една организация, и това е така, и възнаграждението ще се формира от две части - основна заплата и бонусна система. Нека в обявите за работа това да е написано", посъветва експертът.
Разликата между коледния и годишния бонус
"Двете са различни. Коледният бонус е признание, едно "благодаря" към всеки член на екипа от страна на работодателя. Неговата цел е да покаже на екипа си, че те са част от твоето семейство. Коледа е еднаква за всички, няма значение на колко месеца си. Годишният бонус не се случва в края на годината, а се случва на следващата година", каза още Попова.
По думите ѝ в някои компании се забелязва, че бонусът, който се дава, се приема за даденост, защото работодателят не е направил достатъчно ясна комуникация.
"Хората някак си вече не се вълнуват, че ще има коледен бонус, защото не му е дадена достатъчно тежест", смята още Попова.
Кой получава 13-а заплата в България
"13-ата заплата в някои организации е регламентирана, заедно с възнаграждението. Докато коледният бонус не е нещо определено като размер. Тайната на добрия мениджмънт е да можеш да си обективен", посочи експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 322
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор: Само това ме опази да не помета други коли снощи на АМ "Т...
10:47 / 06.12.2025
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо нов...
10:11 / 06.12.2025
Сняг на прохода "Петрохан"!
09:22 / 06.12.2025
Внимавате! Наводнени пътища край Пазарджик
09:20 / 06.12.2025
Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
09:02 / 06.12.2025
Лошо време с жълт код в половин България
07:32 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS