ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Има намушкан тийнейджър след свадата в столичен мол!
Автор: Георги Кирилов 21:53Коментари (0)187
© Фокус
Има намушкан тийнейджър след свадата в Мол София. Припомняме, че "Фокус" първи съобщи за напрежение в търговския център.

Около 19:20 часа тази вечер на 3-тия етаж на мола възникна хаос. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите. Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.

"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център. 

Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка. 

От свои източници медията ни научи, че има намушкан тийнейджър, който е бил откаран в болница.

Все още няма официална информация за случилото се от СДВР.

"Фокус" потърси органите на реда, но към момента няма връзка с тях.


Още по темата: общо новини по темата: 2
19.10.2025 България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
19.10.2025 Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много богат българин днес става на 64
19:45 / 19.10.2025
Ще разширят ли пътя между Асеновград и Смолян?
19:37 / 19.10.2025
Цветлин Йовчев: Постъпката на Радев е детинска!
18:32 / 19.10.2025
Почина Магдалена Ташева
17:06 / 19.10.2025
Калайджиев: Пазарът е горещ и много хора купуват сякаш имотите ще...
17:00 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с ...
17:01 / 19.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: