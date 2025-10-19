Има намушкан тийнейджър след свадата в столичен мол!

© Фокус Има намушкан тийнейджър след свадата в Мол София. Припомняме, че "Фокус" първи съобщи за напрежение в търговския център.



Около 19:20 часа тази вечер на 3-тия етаж на мола възникна хаос. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите. Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.



"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център.



Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка.



От свои източници медията ни научи, че има намушкан тийнейджър, който е бил откаран в болница.



Все още няма официална информация за случилото се от СДВР.



"Фокус" потърси органите на реда, но към момента няма връзка с тях.