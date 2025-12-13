ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономистът Иван Брегов: София, имаме проблем!
Автор: Десислава Томева 17:23Коментари (0)77
©
Най-после този вик за помощ идва от всички краища на България към столицата и от различните, непредставени във властта, поколения български граждани.

Дотук е положителното и лесното. Първата трудна стъпка по пътя на преустройство /ах, пак перестройка!/ на нашия съвместен живот като общество преминава през това непредставените да потърсят политическо представителство като отидат да гласуват. И по този път да се върне поизпразненият от съдържание чл. 1 на Конституцията, че цялата власт произтича от народа. Иначе произтича от гласуващите под строй към строяващите ги. Равносметката прави Иван Брегов, цитира от ФОКУС.

След това идва болезненото осъзнаване – изборът не води веднага до промяна, а ако изобщо тя ще се състои, ще е трудна, бавна и на висока цена. Ще преминава през постоянни саботажи срещу това реалната власт да се осъществява институционално, а не от поредната стая 222 А в сградата на Народното събрание или от съблекалнята на "Витоша Бистрица“.

Хората искаха Пеевски и Борисов да подадат оставка, но реално те остават, враснали се в тази власт, на която не е поискано подаването на оставка – именно съдебната власт. И оттам малките деляно-борисовчета ще осуетяват всяко разследване през ръката на редовия прокурор, което е срещу тях или срещу техен верен службогонец. Ще спират каквото и да е управленско действие я с акт на Върховния административен съд, я с по-силната, но неотменима плесница на Конституционния съд. Блокирането на процесите може да бъде преодоляно с няколко трудни стъпки: следващите протести трябва да бъдат отново пред сградите на Висшия съдебен съвет, Върховния административен съд и Съдебната палата в София. В тези сгради се концентрира анонимната власт в България.

И при всяко необяснимо за формалната човешка логика действие на съда или прокуратурата да се иска обяснение. Да не забравяме, че в съдилищата и съдебния съвет има назначени пиари, излъчени са говорители, комуникационни стратегии са се писали. Като не може да обясни редовият съдия или прокурор, да обясни назначената администрация, нали ние и на тях за това плащаме.

За да започне каквото и да е проследяване и осуетяване на скритите центрове на властта в съда и в прокуратурата, на първо място членовете на ВСС следва да бъдат детайлно питани кого назначават, поощряват или наказват, как и защо мислят да похарчат близо 1 млрд. евро, поискан от тях в бюджета за 2026 г.. И това да става в Народното събрание, защото Народното събрание е органът, който има правомощието да изслушва всекиго по Конституцията и своя си устройствен правилник.

Да, за да се избере нов Висш съдебен съвет, който да изхвърли самонастанилия се Сарафов в кабинета на главния прокурор, трябват 160 гласа в Народното събрание. Такива трудно ще се съберат и коалирането около това може да е новият капан, но това ще покажат изборните резултати.

В публичния разговор от политическата трибуна плавно се настанява темата за това как нов Висш съдебен съвет, доминиран от няколко по-добри кадри е способен да направи няколко показни дисциплинарни производства, с които да се превъзпита цялата система. Това е преформулиране на позната теза, която измества фокуса от институциите към личността. А добре знаем, че вярата в една или няколко личности е отречена с късния разпад на абсолютизма и приключва съвсем след разпада на монархизма в Европа подир Първата световна война.

Това е наивистично повторение на познатото, че силното малцинство на добрите в съдебната власт ще увлече всички останали отвътре. Този модел се провали. Трябва постоянна институционална терапия през Народното събрание. Създаването на дискомфорт по правилата е по-успешно от харизматичния подход.

Комисиите на Народното събрание не могат да установяват факти и обстоятелства за целите на наказателния процес, но могат да започнат с разплитането на зависимостите, които прокуратурата на Гешев, Сарафов и други не разплете – от Осемте джуджета до тоталния батак, наречен Администрация на европейските делегирани прокурори. А от там може да излязат реалните следи към реалните властови центрове, подчинили и съдебната власт. 

Но да не забравяме, че мощта на опозицията тази седмица реализира успешен протест, но сериозно се затруднява да отремонтира част от тротоара и то точно на Орлов мост. Трудно ще е.


Още по темата: общо новини по темата: 137
12.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
12.12.2025 »
11.12.2025 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия
15:47 / 13.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:33 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени зарад...
14:42 / 13.12.2025
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
България в еврозоната
Купа на България сезон 2025/2026
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: