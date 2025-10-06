ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
Автор: Веселка Иванова 16:33Коментари (0)139
©
Отпуснатите 10,3 млн. лв. за решаване на водната криза в Плевен са "пари за семки“. Тези средства са нищо – това са осем депутатски заплати за година. Необходими са много повече. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ икономистът Мика Зайкова

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена.

"Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също. Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо. Но има едни частни малки водноелектрически централи, накачени като гроздове покрай язовирите, които произвеждат ток и го продават извън страната. От производител и снабдител на цяла Югоизточна Европа България стана вносител на ток. Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция. Така че тази ситуация е породена от грешни решения“, коментира Зайкова.

Според нея е необходимо да се предприемат спешни мерки.

"Проблемите на Бюджет 2025 са нищо в сравнение с това, което трябва да се решава през 2026“, убедена е Мика Зайкова.


Още по темата: общо новини по темата: 70
01.10.2025 »
30.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската так...
16:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече...
15:05 / 06.10.2025
Проверки в Студентски град: Пишат актове на родителите на 32 деца...
14:45 / 06.10.2025
Лазар Радков, създател на "Капачки за бъдеще": Целта ни е да има ...
14:40 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
12:46 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Пловдив ще е домакин на световен форум за вино и гурме
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: