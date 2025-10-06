ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена.
"Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също. Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо. Но има едни частни малки водноелектрически централи, накачени като гроздове покрай язовирите, които произвеждат ток и го продават извън страната. От производител и снабдител на цяла Югоизточна Европа България стана вносител на ток. Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция. Така че тази ситуация е породена от грешни решения“, коментира Зайкова.
Според нея е необходимо да се предприемат спешни мерки.
"Проблемите на Бюджет 2025 са нищо в сравнение с това, което трябва да се решава през 2026“, убедена е Мика Зайкова.
