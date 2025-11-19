ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Никога горивата у нас не са били по-достъпни от сега
"Това, което видяхме, беше едно минимално поскъпване в резултат от цялата несигурност и напрежение, което се беше създало във връзка с до последно неяснотата за това как ще продължи да функционира, в чии ръце и в чий контрол ще бъде рафинерията "Лукойл". Сега обаче този въпрос е решен минимум до 29 април, разбира се и след това. На практика е елиминиран рискът рафинерията да спре да работи, което беше най-важният приоритет за нас. Това поскъпване не би ни направило впечатление изобщо, ако не беше цялата сага покрай "Лукойл"", коментира той.
По думите му цените на горивата у нас остават изключително ниски на фона на цялата инфлация през последните много години:
"Горивата са на същите цени от преди 5 години у нас, а доходите са пораснали много през това време. Никога горивата у нас не са били по-достъпни от сега. С една заплата човек никога не е можел да си купи повече литри гориво – това са два до три пъти повече литри гориво от преди 10 години".
От друга страна петролът на международните пазари стои закотвен на едно ниво, отбеляза също анализаторът в интервю за предаването "Преди всички".
"Лекият суров петрол се търгува около 60 долара с изключително минимални колебания. Дори очаквам той плавно да продължи да се понижава през следващите месеци, защото има огромен излишък на петрол - близо 2 млн. барела петрол на ден повече ще се произвежда през 2026 г. отколкото ще се потребява", обясни той и подчерта, че това му дава спокойствие, че цените на горивата няма да се променят.
Според него забраната за износ на горива трябва да бъде премахната по най-бързия начин, за да се възстанови износът и нормалният ритъм на работа на рафинерията.
Георгиев е оптимист, че особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов ще се справи с оперативната дейност на рафинерията:
"Той има зад себе си цялата мощ на държавата с всички нейни механизми да оказва натиск, да помага, да преговаря както с доставчиците, така и след това с клиентите на рафинерията. Със сигурност няма да му е лесно, но съм оптимист".
"Много се надявам американска или западноевропейска компания да купи "Лукойл", а не поредната компания-партенка на Путин. Идеалният вариант би бил компания с дългогодишен опит и добра репутация в производството, добива и търговията с нефтени продукти да придобие "Лукойл"", каза още финансистът. По думите му вторият среднодобър вариант е рафинерията да бъде придобита от западен инвестиционен фонд.
Според него това е огромен исторически шанс за България да реши този свой стратегически проблем, свързан със собствеността на това ключово дружество в българската икономика.
