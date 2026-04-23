Има ли демографска криза в България, или просто гледаме грешната статистика? Този въпрос повдигна икономистът Георги Ганев в остър ироничен коментар в социалните мрежи, провокиран от фрапантни разминавания между данните на Националния статистически институт (НСИ) и Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според официалните данни на НСИ, реалното население на страната е намаляло с близо 2,3 милиона души в периода между 1990 г. и прогнозната 2026 г. В същото време обаче, броят на гласоподавателите в списъците на ЦИК остава почти "бетониран“.

"Вярвайте на ЦИК, не на очите си“, призовава иронично Ганев.

"НСИ се е объркало, че населението е спаднало, но ЦИК знае по-добре - броят избиратели през 2009 г. е същият като през 1990 г., а оттогава до днес е спаднал с няма и 400 хиляди.“

Графиката, разпространена от икономиста, илюстрира абсурдна ситуация. Докато синята линия (реалното население) се срива стръмно надолу, оранжевата линия (избирателите) се движи почти хоризонтално, като в последните години дори се оказва над линията на общото население.

Този феномен се обяснява с т.нар. "мъртви души“ в избирателните списъци. Проблемът произтича от факта, че ЦИК включва в списъците всички български граждани с право на глас, включително тези, които живеят постоянно в чужбина. Това означава, че стотици хиляди емигранти, които не са стъпвали у нас от десетилетия, продължават да "тежат“ в изборните списъци като "мъртви души“. НСИ пък брои хората, които фактически пребивават на територията на страната.

Така България скоро може да се окаже единствената страна, в която гласоподавателите се окажат повече от живите жители.