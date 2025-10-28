ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономист: Хората се редят на опашки пред чейндж бюрата за евро поради липса на финансова грамотност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:55Коментари (0)495
©
Илюстративна снимка
Над 90% от българите спестяват основно в имоти или банкови депозити, съобщи Георги Вулджев, главен редактор на ЕКИП, пред БНР.

Днес се очаква да бъдат представени резултатите от социологическо проучване на нагласите и поведението на българите към спестяването. Изследването е проведено от център "Тренд“ по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика.

"Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това се вижда и в ограниченото развитие на капиталовия ни пазар и вътрешния пазар на държавен дълг“, обясни Вулджев.

Той отбеляза, че преди въвеждането на еврото се наблюдава увеличение на банковите влогове в лева, въпреки ниските лихви по депозитите, които банките предлагат. Според него това влияе и върху ниските лихви по жилищните кредити.

На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро, вместо да го направят в БНБ и да не заплащат такса за превалутиране.

По думите му, финансовото състояние на българите расте през последните години, но това е номинален ръст.

Що се отнася до бюджета за 2026 г., Вулджев обясни, че той ще бъде внесен в срок и ще наподобява този от предходната година, без съществени промени във фискалната траектория. Пенсиите ще се индексират стандартно по Швейцарското правило, като се очаква ръст от 8–9%, а средното увеличение в публичния сектор ще бъде около 10%.

Той коментира и искането на Висшия съдебен съвет за увеличение на възнагражденията с 12–13%, като го определи като "абсолютно неадекватно“.

Вулджев коментира и новината, че "Лукойл“ ще разпродава активите си в чужбина заради санкциите на САЩ, като посочи, че "Нефтохим“ ще трябва да бъде продаден, а въпросът е на кого най-ефективно.


Още по темата: общо новини по темата: 1354
28.10.2025 82% от българите очакват необосновано покачване на цените
28.10.2025 Гражданин: Гърците казват, че две-три години няма да се оправим, след като приемем еврото
27.10.2025 Парични средства над 10 000 евро се декларират при излизане или влизане в
ЕС
27.10.2025 Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
26.10.2025 Сигнализирайте в КЗП: Ако цената се закръгли в полза на еврото
24.10.2025 Месецът на промоциите ще подрани тази година
предишна страница [ 1/226 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и...
11:57 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: