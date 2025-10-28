ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Хората се редят на опашки пред чейндж бюрата за евро поради липса на финансова грамотност
Днес се очаква да бъдат представени резултатите от социологическо проучване на нагласите и поведението на българите към спестяването. Изследването е проведено от център "Тренд“ по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика.
"Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това се вижда и в ограниченото развитие на капиталовия ни пазар и вътрешния пазар на държавен дълг“, обясни Вулджев.
Той отбеляза, че преди въвеждането на еврото се наблюдава увеличение на банковите влогове в лева, въпреки ниските лихви по депозитите, които банките предлагат. Според него това влияе и върху ниските лихви по жилищните кредити.
На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро, вместо да го направят в БНБ и да не заплащат такса за превалутиране.
По думите му, финансовото състояние на българите расте през последните години, но това е номинален ръст.
Що се отнася до бюджета за 2026 г., Вулджев обясни, че той ще бъде внесен в срок и ще наподобява този от предходната година, без съществени промени във фискалната траектория. Пенсиите ще се индексират стандартно по Швейцарското правило, като се очаква ръст от 8–9%, а средното увеличение в публичния сектор ще бъде около 10%.
Той коментира и искането на Висшия съдебен съвет за увеличение на възнагражденията с 12–13%, като го определи като "абсолютно неадекватно“.
Вулджев коментира и новината, че "Лукойл“ ще разпродава активите си в чужбина заради санкциите на САЩ, като посочи, че "Нефтохим“ ще трябва да бъде продаден, а въпросът е на кого най-ефективно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1354
|предишна страница [ 1/226 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и...
11:57 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS