Икономист: Хората се редят на опашки пред чейндж бюрата за евро поради липса на финансова грамотност

© Илюстративна снимка Над 90% от българите спестяват основно в имоти или банкови депозити, съобщи Георги Вулджев, главен редактор на ЕКИП, пред БНР.



Днес се очаква да бъдат представени резултатите от социологическо проучване на нагласите и поведението на българите към спестяването. Изследването е проведено от център "Тренд“ по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика.



"Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това се вижда и в ограниченото развитие на капиталовия ни пазар и вътрешния пазар на държавен дълг“, обясни Вулджев.



Той отбеляза, че преди въвеждането на еврото се наблюдава увеличение на банковите влогове в лева, въпреки ниските лихви по депозитите, които банките предлагат. Според него това влияе и върху ниските лихви по жилищните кредити.



На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левовете си в евро, вместо да го направят в БНБ и да не заплащат такса за превалутиране.



По думите му, финансовото състояние на българите расте през последните години, но това е номинален ръст.



Що се отнася до бюджета за 2026 г., Вулджев обясни, че той ще бъде внесен в срок и ще наподобява този от предходната година, без съществени промени във фискалната траектория. Пенсиите ще се индексират стандартно по Швейцарското правило, като се очаква ръст от 8–9%, а средното увеличение в публичния сектор ще бъде около 10%.



Той коментира и искането на Висшия съдебен съвет за увеличение на възнагражденията с 12–13%, като го определи като "абсолютно неадекватно“.



Вулджев коментира и новината, че "Лукойл“ ще разпродава активите си в чужбина заради санкциите на САЩ, като посочи, че "Нефтохим“ ще трябва да бъде продаден, а въпросът е на кого най-ефективно.