|Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
По думите му по този начин бизнесът иска да реши моментен проблем, като съсипе дългосрочното бъдеще на нацията. "И всичко това на фона на демографска катастрофа. България изчезва. Но някой си мисли, че решението е жената да зареже бебето на 6 месеца и да тръгне да смята екселски таблици?"
"Да бъдеш родител, особено майка в първите години на детето, не е "отпуск" или “почивка". То е най-отговорната и най-неплатената работа на света. Там се кове характерът на следващото поколение", подчерта той.
Според икономиста феминизмът и еманципацията, в името на които жените бяха набутани в коловоза на 24/7 кариерата, изиграха лоша шега на обществото.
"Превърнаха желанието за семейство и деца в нещо второстепенно, почти ретроградно. “Първо кариерата, после семейство и деца". Пълни глупости! Всичко това е в услуга на абсолютния, ненаситен капитализъм и консуматорство, които искат от нас само да произвеждаме, да харчим и да работим до откат.
Жената трябва да има възможност да ражда деца и да ги отглежда пълноценно, а не да работи безсмислени неща само за да "докаже", че е равна. Истинската еманципация е в избора, а не в задължението", добави Костов.
"Мъжът е стълбът. Основната му задача, от векове, е да осигури сигурност и прехрана. В едно здраво общество, мъжът трябва да изкарва достатъчно пари (и държавата трябва да създава условия за това, а не да мачка доходите), за да може жена му спокойно да си позволи да отглежда децата им, без да мисли за сметки.
Това не е връщане назад във времето. Това е връщане към природата и здравия семеен модел, който работи. Мъжът осигурява, жената отглежда. Бизнесът да спре да гледа на майката като на "недостигащ кадър" и да започне да я гледа като на човека, който създава бъдещите им клиенти, работници и данъкоплатци", каза още той.
Икономистът написа още, че тук някъде идва горчивината, че втората година майчинство и през 2026 г. ще бъде отново 780 лв. (398 евро). "Борислав Гуцанов беше предложил да се вдигне на 900 лв., но понеже си нямаме бюджет, това няма да се случи. Е, поне бизнесът е доволен. Едва ли ще са много майките, които няма да се върнат на работа с подобни суми, които държавата дава".
