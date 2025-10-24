ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Идват студ, дъжд и гръмотевици
Автор: Вилислава Ветренска 14:48Коментари (0)162
©
През нощта срещу петък, в по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Времето ще е предимно ясно, а над западните райони и с разкъсана висока облачност. Малко по-силен в източните райони, където ще е от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 12°С. В Горно тракийската низина ще бъде и мъгливо. Това съобщиха от Meteo Balkans. 

През деня в петък от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната облачността ще се увеличава. Очакваме на много места да паднат и проливни валежи, като по-интензивни ще са над Дунавската равнина, а към края на деня и над Източна България, именно над тези райони валежите ще са съпроводени и от гръмотевици. Почти без валежи ще са крайните югозападни райони от нашата страна. Ще духа слаб югозападен вятър, който ще повиши температурите. Отначало над западните, а по-късни през деня и над останалата част от страната вятъра,  ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух. Очакват се силни пориви на вятъра по време на преминаването на фронта. 

В петък температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 18-22°С. Доста по-топло до 24-25°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната. 

Времето в София

През нощта срещу петък от запад облачността ще се усили, но ще е предимно разкъсана и то висока облачност, на изолирани мета ще превалява и дъжд. Минималните температури ще са между 10-11°С. През деня от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи и захлаждане. През деня  максималните – около 20-22°С. След обяд облачността ще е в процес на разкъсване, но ще е ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър. 

През нощта срещу петък ще е предимно ясно. 

До обяд ще преобладава разкъсана облачност. Вятърът ще се ориентира от запад - северозапад и ще се усили най-късно над източните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°С, на 2000 метра – около 3°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали, а над 2200 метра и - от сняг. Привечер явленията ще обхванат Лудогорието и Странджа.

Времето по Черноморието

До обяд ще е слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и до вечерта на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 20°-21°С. Температурата на морската вода е около 17-20°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Западните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и прегърми и температурите ще се понижат. Източните и южни райони от полуострова ще попадат под влиянието на израстващ гребен, свързан и с адвекция на по-топла въздушна маса и температурите ще се задържат приятни за октомври.


Още по темата: общо новини по темата: 155
24.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
19.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Директни полети до Ню Йорк и Чикаго от догодина!
13:27 / 24.10.2025
Опасна добавка за отслабване прати 59 българки в болница, 10 са б...
13:21 / 24.10.2025
Арестуваха известен лекар заради гавра с момче на 20 години
12:59 / 24.10.2025
ГДБОП започва проверка на активите на Златка Райкова и Карен Хача...
13:12 / 24.10.2025
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би мо...
13:12 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собственицит...
12:33 / 24.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Удар на "Икономическа полиция" Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: