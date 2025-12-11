ИТН: Опозицията избра хаоса, не ние! 

© Фокус Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов като "бащите на хаоса". Това обяви депутатът Станислав Балабанов от ИТН веднага след като премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка, предаде репортер на "Фокус".



Има такъв народ“ (ИТН) определи като правилно решението на премиера Росен Желязков да подаде оставка след масовите протести. Според партията именно опозицията е допринесла за възникналия хаос.



Тошко Йорданов заяви, че след като кабинетът вече е подал оставка, отговорността преминава към тези, които са създали напрежението, а не към парламентарните сили като ГЕРБ, ИТН и БСП.



"Опозицията избра хаоса, не ние", посочи Йорданов.



"След подадената оставка отговорността е на тези, които предизвикаха ситуацията", каза още той.



Той припомнил, че докато Асен Василев е бил министър, е настоявал за повишаване на данъците — мярка, която ИТН категорично не би подкрепила. Йорданов подчерта, че всеки гражданин носи лична отговорност за случилото се, а партията ще продължи да действа според убежденията си.



По думите му масовите искания на протестиращите са били чути, но последствията ще останат за онези, които са провокирали напрежението.