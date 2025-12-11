ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ИТН: Опозицията избра хаоса, не ние!
Има такъв народ“ (ИТН) определи като правилно решението на премиера Росен Желязков да подаде оставка след масовите протести. Според партията именно опозицията е допринесла за възникналия хаос.
Тошко Йорданов заяви, че след като кабинетът вече е подал оставка, отговорността преминава към тези, които са създали напрежението, а не към парламентарните сили като ГЕРБ, ИТН и БСП.
"Опозицията избра хаоса, не ние", посочи Йорданов.
"След подадената оставка отговорността е на тези, които предизвикаха ситуацията", каза още той.
Той припомнил, че докато Асен Василев е бил министър, е настоявал за повишаване на данъците — мярка, която ИТН категорично не би подкрепила. Йорданов подчерта, че всеки гражданин носи лична отговорност за случилото се, а партията ще продължи да действа според убежденията си.
По думите му масовите искания на протестиращите са били чути, но последствията ще останат за онези, които са провокирали напрежението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" е неуспешен
14:51 / 11.12.2025
Делян Пеевски: Печелившият е един и да идва още днес!
14:51 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
"Фокус": Правителството подава оставка до минути!
13:52 / 11.12.2025
Промени влизат в сила от 14 декември, дано няма изненадани
13:10 / 11.12.2025
Изберете своя нов смартфон с 0% лихва от празничната селекция на ...
12:58 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS