И от BBC се впечатлиха от случая "Петрохан-Околчица"

© Reuters След като Reuters отрази зловещата история от "Петрохан-Околчица", няколко дни по късно и ВВС помести информация за убийството.



Ето какво пише британската медия:



Шестима души са били открити мъртви при предполагаемо убийство-самоубийство в планински масив в Западна България, съобщиха властите.



Три тела, включително това на 15-годишен тийнейджър, са били открити в неделя в кемпер, паркиран в отдалечена местност в Стара планина. Следователите заявиха, че те са свързани с други трима души, открити мъртви близо до изгоряла хижа шест дни по-рано.



Полицаите заявиха, че записите от камерите за видеонаблюдение показват двете групи да се сбогуват в хижата, а тримата, които остават на мястото, по-късно са заснети да я запалват.



Изпълняващият длъжността главен прокурор на България Борислав Сарафов заяви, че случаят съдържа "по-шокиращи подробности“ от "Туин Пийкс“ – драмата за разследване на убийство в американски град, известен с дърводобива си.



Прокурорите заявиха, че смъртта им вероятно е резултат от убийство-самоубийство или самоубийство, което предизвика бурни спекулации в страната и критики към разследването.



Началникът на националната полиция определи случая като "безпрецедентно престъпление“, различно от всички други, наблюдавани досега в страната.



Първите трима мъже – на 45, 49 и 51 години – бяха намерени мъртви близо до изгоряла хижа на 2 февруари, съобщиха местните медии, цитирайки българското министерство на вътрешните работи.



Всички са имали огнестрелни рани и "нямало следи от борба“ или други травми, заяви пред репортери в понеделник Наталия Николова от Апелативната прокуратура в София.



Шест дни по-късно полицаите откриха двама мъже и 15-годишно момче мъртви в паркиран кемпер.



"Лицата са свързани с делото "Петрохан“, заяви пред репортери началникът на националната полиция Захари Васков.



Той добави, че те са имали рани от изстрели, които изглежда са били произведени вътре в превозното средство. По-късно прокуратурата съобщи, че аутопсиите сочат, че вероятно е имало две убийства и едно самоубийство.



Повечето от жертвите са били членове на неправителствена организация за опазване на природата, заявиха официални представители.