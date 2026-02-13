ЗАРЕЖДАНЕ...
|И от BBC се впечатлиха от случая "Петрохан-Околчица"
Ето какво пише британската медия:
Шестима души са били открити мъртви при предполагаемо убийство-самоубийство в планински масив в Западна България, съобщиха властите.
Три тела, включително това на 15-годишен тийнейджър, са били открити в неделя в кемпер, паркиран в отдалечена местност в Стара планина. Следователите заявиха, че те са свързани с други трима души, открити мъртви близо до изгоряла хижа шест дни по-рано.
Полицаите заявиха, че записите от камерите за видеонаблюдение показват двете групи да се сбогуват в хижата, а тримата, които остават на мястото, по-късно са заснети да я запалват.
Изпълняващият длъжността главен прокурор на България Борислав Сарафов заяви, че случаят съдържа "по-шокиращи подробности“ от "Туин Пийкс“ – драмата за разследване на убийство в американски град, известен с дърводобива си.
Прокурорите заявиха, че смъртта им вероятно е резултат от убийство-самоубийство или самоубийство, което предизвика бурни спекулации в страната и критики към разследването.
Началникът на националната полиция определи случая като "безпрецедентно престъпление“, различно от всички други, наблюдавани досега в страната.
Първите трима мъже – на 45, 49 и 51 години – бяха намерени мъртви близо до изгоряла хижа на 2 февруари, съобщиха местните медии, цитирайки българското министерство на вътрешните работи.
Всички са имали огнестрелни рани и "нямало следи от борба“ или други травми, заяви пред репортери в понеделник Наталия Николова от Апелативната прокуратура в София.
Шест дни по-късно полицаите откриха двама мъже и 15-годишно момче мъртви в паркиран кемпер.
"Лицата са свързани с делото "Петрохан“, заяви пред репортери началникът на националната полиция Захари Васков.
Той добави, че те са имали рани от изстрели, които изглежда са били произведени вътре в превозното средство. По-късно прокуратурата съобщи, че аутопсиите сочат, че вероятно е имало две убийства и едно самоубийство.
Повечето от жертвите са били членове на неправителствена организация за опазване на природата, заявиха официални представители.
