|Хванаха мними пенсионерки
В периода от април 2005 година до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност.
За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки неистинско решение на ТЕЛК.
По двата случая са образувани досъдебни производства
