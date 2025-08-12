ИЗПРАТИ НОВИНА
Хванаха мними пенсионерки
Автор: ИА Фокус 11:32
©
Двама фалшиви пенсионери са засечени при проверки, извършени от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

В периода от април 2005 година до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност.

За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки неистинско решение на ТЕЛК.

По двата случая са образувани досъдебни производства







