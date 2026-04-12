Най-големият празник за вярващите християни - Възкресение Христово (Великден) - празнуваме днес, 12 април. Датата му е подвижна, тъй като зависи от първото пролетно пълнолуние за съответната година.
Преди полунощ в събота се отслужва тържествено богослужение, като точно в полунощ свещеникът обявява Възкресението с думите "Христос Воскресе".
При обявяването на Възкресението свещеникът изнася запалена свещ, от която всички присъстващи палят своите свещи, които носят по домовете си.
Последованието, свързано със запалването на свещите, е заимствано от подобно, което се извършва в Йерусалим, в храма "Св. Възкресение", при слизането на Благодатния огън. Днес имен ден празнуват Величко, Величка, Велико, Велика, Велко, Светла, Анастас.
Христос Воскресе!
Христо Бояджиев
преди 2 ч. и 21 мин.
Воистина Воскресе!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!