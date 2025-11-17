Христо Марков е новият директор на НАП

© Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител, съобщиха от Министерски съвет.



На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията.



Правителственото решение е прието неприсъствено.



"Фокус" припомня, че Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл“ в България, а по-рано днес той бе вписан като особен управител в Търговския регистър.