Хотелиери и местния бизнес в Пампорово и Родопите отправят апел за спешна намеса от страна на държавата заради сериозните последици от свлачище, което блокира основния път между Пампорово и Смолян. Според тях, ако участъкът остане затворен за продължителен период, регионът е изправен пред значителни икономически загуби.

Най-прекият маршрут между двата ключови пункта ще е непроходим за дълго време. Огромното свлачище е прекъснало връзката, което създава затруднения както за бизнеса, така и за работещите в туристическия сектор.

В момента курортът Пампорово е значително по-тих, след като зимният сезон официално приключи на 12 април. Над 90% от хотелите не функционират, но въпреки това около 500 души продължават да работят целогодишно. През активния зимен сезон този брой достига до 4000.

Затварянето на пътя оказва пряко влияние върху ежедневието на служителите. Много от тях пътуват от Смолян и Мадан, като времето за придвижване вече се е увеличило значително.

"Ако съм ставала в 6 часа, сега трябва да ставам в 5:30, за да се приготвя за работа“, споделя пред БНТ Евелина Татарова, която ежедневно пътува от Смолян.

Подобна е ситуацията и за други служители. Велислава Щилянова, администратор в хотел, разказва, че пътуването ѝ от Стойките вече отнема с близо половин час повече от обичайното.

Освен времето, увеличават се и разходите. По-дългите обходни маршрути водят до по-високи разходи за гориво, което допълнително натоварва работещите.

Хотелиерите предупреждават, че проблемът не се ограничава само до персонала. Доставките на храни и стоки също ще бъдат засегнати. Очаква се те да поскъпнат заради удължените транспортни маршрути, особено при бързоразвалящи се продукти.

"Едно от най-големите последствия ще бъде върху местния бизнес и хората“, коментира Ани Вълкова, управител на хотел. Тя допълва, че туристите често комбинират престоя си в Пампорово с посещения в Смолян, включително на популярни обекти като планетариума. Ограниченият достъп вероятно ще намали този поток.

От страна на бизнеса се подчертава, че макар част от фирмите да оперират и в други региони, затрудненията за местните служители са сериозни.

"При работещите в Пампорово определено ще има проблеми“, заявява Стефан Присадов, директор на "Пампорово“ АД.

Към момента се обсъждат варианти за изграждане на временен път в района на свлачището, но конкретни действия все още не са предприети. Междувременно местните жители и бизнесът настояват за бърза реакция, за да се избегне дългосрочна изолация на района и задълбочаване на икономическите щети.