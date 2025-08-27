ИЗПРАТИ НОВИНА
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)618
©
Полигирос
Гръцката икономика се сблъсква със сериозен проблем. Става дума за нелегални краткосрочни наеми, по-известни като "черен Airbnb“, които процъфтяват в Северна Гърция. Според експертите държавата всяко лято губи стотици милиони евро приходи, които вместо да постъпят в бюджета, се изнасят извън страната, пише местната медия naftemporikiл

Най-засегнат е регионът Халкидики, където, според Сдружението на хотелиерите, в префектурата функционират около 10 000 неофициални легла за туристи.

Тези имоти се отдават под наем без лиценз, без плащане на данъци и такси, а собствениците – често чужденци – твърдят, че са "на гости на приятели или роднини“.

Според това, гръцките контролни власти нямат механизъм за ефективна намеса.

Според данни на местните стопански камари именно България и Северна Македония са сред най-активните инвеститори в недвижими имоти в Халкидики, които след това се превръщат в нелегални места за настаняване.

Председателят на Търговската камара на Халкидики, Янис Куфидис, оценява, че около 70% от сделките с имоти в региона през последните години се използват за "черен Airbnb“.

Според данни на Сдружението за недвижими имоти на Халкидики, през 2024 година са били продадени приблизително 1 800 имота. Макар гръцките купувачи все още да държат най-големия дял, веднага след тях следват гражданите на Северна Македония и България.

Експерти от RE/MAX Metron Halkidiki подчертават, че интересът от страна на българите остава стабилно висок, за разлика от сръбските купувачи, чиято активност е намалена поради вътрешнополитически проблеми.

Така българските инвеститори постепенно се превръщат във важен фактор за растежа на парахотелската индустрия в Северна Гърция – феномен, който подкопава конкурентоспособността на легалния туристически сектор и вреди на държавния бюджет, според представители на индустрията.

Управлението на тези имоти обикновено се извършва дистанционно от държавите, в които живеят собствениците, пише изданието. Рекламата се прави в социалните мрежи и сайтове на български, сръбски или македонски платформи. Все повече туристически агенции също се включват.

"Проблемът е, че локациите нямат никакви признаци на търговска дейност. Това прави невъзможни инспекциите от страна на Министерството на търговията или данъчните власти“, коментират местните власти.


27.08.2025 Над 1 млн. пътувания в чужбина реализираха българите само през юли
27.08.2025 Септември започва с горещо време
27.08.2025 Пловдивчанин от морето: Цените вече са в евро, но никой не го казва на глас
27.08.2025 КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след лятото
27.08.2025 Очаква ни слънчева сряда, температурите тръгват нагоре
26.08.2025 Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

