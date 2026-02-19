Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи

© Bulgaria ON AIR Продължава поскъпването на услугите у нас, като според последните данни на НСИ увеличението общо е 5,1% на годишна база. При ресторантите и хотелите статистиката отчита инфлация от 9,2%.



Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и хотелиерът Стоил Далевски смятат, чe Ирена Георгиева е добър избор за служебен министър на туризма.



Проблемите в българския туризъм



"Най-големият проблем на туризма в България е, че държавата не гледа на него като приоритет. Много отдавна се борим да обясним какво е туризмът за България. Не сме успели да убедим държавниците, че туризмът заслужава много повече внимание", коментира Алибегов пред Bulgaria ON AIR.



Далевски подчерта, че имаме уникална природа, море, планина, страхотна столица, хотели и бази, но въпреки това "никой не ни обръща внимание".



Малка печалба за хотелите



"Никой не помисли за нас. Най-лошото е, че върви кампания, в която се казва, че сме увеличили цените. Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи", отчете Далевски.



Алибегов коментира, че никъде не се изнасят данни защо е нужно да има поскъпване.



"30% поскъпване на тока за бизнеса, 40% поскъпване на наемите, поскъпване на лихвите, вдигане на минималната работна заплата. Тези хора, които работят при нас, искат и те по-високи заплати. Ток, заплати, наеми - това са основните разходи в търговските обекти. В хотелиерството и в ресторантьорството работят най-много хора. За всичко са нужни ръчички", заяви той.