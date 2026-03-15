Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
Хотелиерите по морето са настроени оптимистично за предстоящото лято, все пак смята той.
Спадът на туристите от Германия може да достигне между 20 и 30 процента, каза Георги Дучев пред БНР. Основният чартърен превозвач на германски туристически групи е отказал да изпълнява полети до българското Черноморие през тази година
"Сега се намираме в парадоксалната ситуация, че много германски туристи искат да почиват по нашето Черноморие, но физически не могат да стигнат до него", подчерта Дучев.
Ще има отлив и на туристи от Израел, но активно се търсят решения:
"Ще се търси компенсация от други пазари с по-активна промоция на българското Черноморие като дестинация, с различни канали от традиционните туроператори или платформи, които всички използват", посочи още Дучев.
До летище "Варна" се откриват три нови линии: от Полша, две от Италия, както и полети от Словакия и Унгария. До летище "Бургас" ще има нови линии от Франция, Великобритания, Италия и Полша.
Хотелиери и туроператори ще търсят начин да насърчат българските туристи да почиват в страната.
