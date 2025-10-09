ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хората се връщат по домовете си в Елените
От 17 ч. вчера до тази сутрин влизането в курорта беше ограничено от съображения за сигурност.
В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите, припомня bTV. Около 200 души бяха евакуирани от домовете си и настанени при свои близки или в хотели.
Училищата в Свети Влас, село Кошарица, Несебър, "Слънчев бряг" и Равда ще останат на онлайн обучение до днес включително. Детските градини вече работят нормално.
В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 135
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Държавата с нов дълг от 300 млн. лева
10:47 / 09.10.2025
Пеевски: Борисов отново спасява ПП-ДБ, без него тях няма да ги им...
10:29 / 09.10.2025
Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възпо...
10:30 / 09.10.2025
Meteo Balkans: За съжаление тази карта се оказа вярна
10:11 / 09.10.2025
Близо 55 хиляди българи получават намалена пенсия
09:57 / 09.10.2025
БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни...
09:58 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS