ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките умишлено създадоха затруднения
Това заяви в предаването "(О)позиция“ на сайта Segabg.com изпълнителният директор на организацията Богомил Николов.
Проучването, проведено преди седмица в 10 водещи търговски банки, показва, че само четири от тях обменяли валутата бързо и лесно при спазване на законовите изисквания. Останалите банки изисквали ненужна лична информация и декларации за произхода на парите, дори при малки суми от 100, 200 или 1000 лв. Това затруднявало процеса, създавало дълги опашки и принуждавало много хора да търсят алтернативни начини за обмяна.
"Само четири банки се представиха добре – дори опашки нямаше, обмяната ставаше само с лична карта, записва се името в бордерото и това е. Останалите ме впечатлиха много лошо. Отивате да смените 100 лева и започва един въпросник: студент ли сте, какъв е произходът на средства… И после трябва да подпишете, че носите отговорност по член 313 за невярна информация. Извинете, аз искам да сменя 100 лева, а ме карат да подписвам такива документи! Това плаши хората и ги напъжда“, коментира Николов.
Според него голяма част от хората след това са използвали малките суми в магазина, купувайки "две дъвки“, докато чакат да получат евро за ресто. Това е причината и търговците да са недоволни и някои да се обръщат към обменни бюра.
Николов подчерта, че част от банките умишлено са създавали затруднения при обмяната, тъй като за тях това е недоходоносна операция, особено ако клиентът не е техен.
"Забелязахме една обща черта между банковите салони и някои търговци – всеки започна да бяга от отговорността си пред обществото да събере старата валута, така че тя да стигне до БНБ и да бъде унищожена“, допълни той.
Николов обаче е доволен, че Асоциацията на банките в България е излязла с ясна позиция, че декларации с лични данни и произход на парите се изискват само за суми над 5000 евро. "Надяваме се това да се спазва от всяка банка занапред“, каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1770
|предишна страница [ 1/295 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., веч...
19:41 / 13.01.2026
Банкер: Не е нормално със 100 лева да си купувате кибрит, за да в...
19:17 / 13.01.2026
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и после...
19:59 / 13.01.2026
Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрир...
18:55 / 13.01.2026
Министерският съвет готви ключови решения за енергетика, сигурнос...
18:19 / 13.01.2026
Адвокат: Дори да се приеме нова наредба за салоните за красота, т...
18:37 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS