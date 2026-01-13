ИЗПРАТИ НОВИНА
Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките умишлено създадоха затруднения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:02
© Plovdiv24.bg
В първите дни след въвеждането на еврото в България много граждани са срещнали затруднения при обмяната на левовете в банки, показва проучване на организацията "Активни потребители“. Очакванията бяха за драстични увеличения на цени, но първата реална пречка се оказа именно трудният обмен на физическите пари в брой.

Това заяви в предаването "(О)позиция“ на сайта Segabg.com изпълнителният директор на организацията Богомил Николов.

Проучването, проведено преди седмица в 10 водещи търговски банки, показва, че само четири от тях обменяли валутата бързо и лесно при спазване на законовите изисквания. Останалите банки изисквали ненужна лична информация и декларации за произхода на парите, дори при малки суми от 100, 200 или 1000 лв. Това затруднявало процеса, създавало дълги опашки и принуждавало много хора да търсят алтернативни начини за обмяна.

"Само четири банки се представиха добре – дори опашки нямаше, обмяната ставаше само с лична карта, записва се името в бордерото и това е. Останалите ме впечатлиха много лошо. Отивате да смените 100 лева и започва един въпросник: студент ли сте, какъв е произходът на средства… И после трябва да подпишете, че носите отговорност по член 313 за невярна информация. Извинете, аз искам да сменя 100 лева, а ме карат да подписвам такива документи! Това плаши хората и ги напъжда“, коментира Николов.

Според него голяма част от хората след това са използвали малките суми в магазина, купувайки "две дъвки“, докато чакат да получат евро за ресто. Това е причината и търговците да са недоволни и някои да се обръщат към обменни бюра.

Николов подчерта, че част от банките умишлено са създавали затруднения при обмяната, тъй като за тях това е недоходоносна операция, особено ако клиентът не е техен.

"Забелязахме една обща черта между банковите салони и някои търговци – всеки започна да бяга от отговорността си пред обществото да събере старата валута, така че тя да стигне до БНБ и да бъде унищожена“, допълни той.

Николов обаче е доволен, че Асоциацията на банките в България е излязла с ясна позиция, че декларации с лични данни и произход на парите се изискват само за суми над 5000 евро. "Надяваме се това да се спазва от всяка банка занапред“, каза той.


