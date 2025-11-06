ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хората, които сега получават чисто 1975 лв., догодина би трябвало да получават 1954 лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (0)1747
©
48 часа, след като беше публикуван проектът на Бюджет 2026, все още не е ясно кога ще бъде гласуван от кабинета и внесен в Народното събрание.

Заложените в проекта по-високи осигурителни вноски и по-висок максимален осигурителен доход ще намалят заплатите на всички работници и служители. Това показват изчисления на Българската стопанска камара (БСК).

Ако вземем за пример заплата от 1213 лв., колкото догодина ще е минималното възнаграждение. Сега служителят, който я получава, взима чисто 941 лв., а с новите правила догодина ще получава около 931 лв, или с  близо 10 лв. по-малко.

Хората със средна за страната заплата – от 2545 лв. сега получават чисто почти 1975 лв., а догодина би трябвало да получат 1954 лв., или 20 лв. по-малко.

Най-сериозен е ударът върху хората на високи заплати. При доход 5000 лв. тази година работникът получава чисто почти 3988 лв, а догодина сумата ще 3893 лв., или 95 лв. по-малко.

В знак на несъгласие с предложенията на Министерството на финансите работодателските организации днес бойкотираха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнесът обяви, че са недоволни от заложените разходи разходи, липса на реформи и растящия дълг във финансовата рамка за следващата година

На това заседание трябваше да бъде обсъден проекта на бюджета за следващата година, а след това да бъде гласуван от правителството. Чак след това може да бъде внесен в Народното събрание.

Критиките на бизнеса към проектозакона започнаха с това, че няма диалoг и са получили проекта в "12 без 5“. Те твърдят още, че срещу предложените разходи, не стоят нито цели за изпълнение, нито има адекватни реформи.

Притеснява ги и нарастването на дълга (плановете са за нов дълг над 10 млрд евро).

Синдикатите признаха, че бюджета не е съвършен, но призоваха за диалог.

Работодателите отчетоха, че напускането им е символичен акт и не пречи властта да приеме бюджета.

А финансовият министър Теменужка Петкова запази мълчание след скандала с провалената тристранка. 

Източник: bTV


Още по темата: общо новини по темата: 107
06.11.2025 »
06.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
По-скъпи цигари и електронни течности от догодина
10:00 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на ...
09:26 / 06.11.2025
Лиляна Павлова: Цените се увеличават със или без еврото
09:25 / 06.11.2025
Предложение: Помощите за дете да са достъпни за повече семейства
09:25 / 06.11.2025
Честито на имениците!
08:12 / 06.11.2025
Нови промени в движението по АМ "Тракия"
08:00 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пенсионната реформа
Близки издирват Димитър Малинов
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: