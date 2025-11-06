ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хората, които сега получават чисто 1975 лв., догодина би трябвало да получават 1954 лв.
Заложените в проекта по-високи осигурителни вноски и по-висок максимален осигурителен доход ще намалят заплатите на всички работници и служители. Това показват изчисления на Българската стопанска камара (БСК).
Ако вземем за пример заплата от 1213 лв., колкото догодина ще е минималното възнаграждение. Сега служителят, който я получава, взима чисто 941 лв., а с новите правила догодина ще получава около 931 лв, или с близо 10 лв. по-малко.
Хората със средна за страната заплата – от 2545 лв. сега получават чисто почти 1975 лв., а догодина би трябвало да получат 1954 лв., или 20 лв. по-малко.
Най-сериозен е ударът върху хората на високи заплати. При доход 5000 лв. тази година работникът получава чисто почти 3988 лв, а догодина сумата ще 3893 лв., или 95 лв. по-малко.
В знак на несъгласие с предложенията на Министерството на финансите работодателските организации днес бойкотираха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Бизнесът обяви, че са недоволни от заложените разходи разходи, липса на реформи и растящия дълг във финансовата рамка за следващата година
На това заседание трябваше да бъде обсъден проекта на бюджета за следващата година, а след това да бъде гласуван от правителството. Чак след това може да бъде внесен в Народното събрание.
Критиките на бизнеса към проектозакона започнаха с това, че няма диалoг и са получили проекта в "12 без 5“. Те твърдят още, че срещу предложените разходи, не стоят нито цели за изпълнение, нито има адекватни реформи.
Притеснява ги и нарастването на дълга (плановете са за нов дълг над 10 млрд евро).
Синдикатите признаха, че бюджета не е съвършен, но призоваха за диалог.
Работодателите отчетоха, че напускането им е символичен акт и не пречи властта да приеме бюджета.
А финансовият министър Теменужка Петкова запази мълчание след скандала с провалената тристранка.
Източник: bTV
|Още по темата:
|общо новини по темата: 107
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
По-скъпи цигари и електронни течности от догодина
10:00 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на ...
09:26 / 06.11.2025
Лиляна Павлова: Цените се увеличават със или без еврото
09:25 / 06.11.2025
Предложение: Помощите за дете да са достъпни за повече семейства
09:25 / 06.11.2025
Честито на имениците!
08:12 / 06.11.2025
Нови промени в движението по АМ "Тракия"
08:00 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS