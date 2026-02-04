ИЗПРАТИ НОВИНА
Хижа "Петрохан" е препродадена на частен собственик, известен като "бай Фидос"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:53
©
Хижа "Петрохан" е от изключително стратегическо значение не само за туризма в България, но и за международния туризъм.

Това каза пред БНР председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев и уточни:

"Този обект е разположен на билото на Стара планина по трасето на един от най-популярните европейски маршрути, по-известен като "Ком-Емине" или Маршрут Е3. Тази хижа фигурира в почти всички международни карти, справочници и пътеводители. Представлява интерес за множество туристи, които преминават по билото на Стара планина".

Хижата е препродадена на частен собственик, известен като "бай Фидос" през 2005-2006 г, като туристическото дружество, което я е стопанисвало, успява да си извади нотариален акт за нея, подчерта той и уточни:

"Бай Фидос мисля е баща на Искра Фидосова (бивш депутат от ГЕРБ). Тогава хижата работеше по правилата на БТС и той я стопанисваше. Преди 4 години, доколкото знам, той продаде хижата на тази група - НПО, която се занимаваше със защита на природата. Но те я заградиха и не допускат туристи да преминават там по маркираната пътека, да отсядат и да нощуват там".

Венев съобщи, че от БТС са се опитвали да се свържат със стопаните на хижа "Петрохан", но не са успявали, и добави, че не са подавали сигнали до държавните институции.

"Не съм чувал и не съм забелязвал да пребивават деца в този район", каза Венев.


