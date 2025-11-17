ИЗПРАТИ НОВИНА
Хирург: Мит е, че когато бенка се премахне, тя може да се разпространи навсякъде
Автор: ИА Фокус 12:06Коментари (0)446
© bTV
Тревожни данни за рака на кожата. Все по-млади хора чуват диагнозата "меланом“ - агресивен злокачествен тумор. Лечението се развива и е все по-обещаващо, но ако се започне навреме. Това стана ясно на приключилата вчера в София международна научна конференция "Академия Меланом“.

Българската асоциация по дермато-онкология покани световно известни лекари и учени от редица държави да сверят часовниците си с българските им колеги.

"Проблемът е сериозен и ще става все по-сериозен. Има "подмладяване“ на това заболяване. Тенденциите са да го срещаме все по-често при по-младите хора и Световната здравна организация алармира, че към 2040 г. може да очакваме покачване на заболеваемостта от 7 на 15%, което е много“, каза в "Тази сутрин“ доц. д-р Ива Гаврилова, хирург-онколог и секретар на Българската асоциация по дермато-онкология.

Превенция и ранна диагностика

По думите ѝ затова превенцията и ранната диагностика са много важни.

За съжаление обаче националният ни раков регистър няма възможност да дава регулярно данни за заболеваемостта. Поради тази причина няма и актуална статистика.

"Това, което знаем, е, че близо 1000 души заболяват от меланом годишно“, каза доц. д-р Гаврилова.

Колкото по-рано бъде диагностицирането, толкова по-добре. Лекува се хирургично с над 98% 5 и 10-годишна преживяемост, което означава излекуване, обясни тя.

"За по-напредналите стадии има много иновативни лечения, но трябва да бъде диагностициран навреме“, уточни доц. д-р Ива Гаврилова.

Жените са уязвими от гледна точка на това, че по време на бременност е възможно бенка да се промени във връзка с хормоналните промени, склонността към пигментиране и ред други фактори.

Тя посъветва поне веднъж в живота да отидем на преглед при специалист – дерматолог или онкодерматолог. Няма ранна или късна възраст за това - просто трябва да бъде направено.

"Имаме най-различни образувания по тялото си, които оприличаваме на бенки. Голяма част от тях са доброкачествени и не крият никаква опасност, но това трябва да го каже само специалист“, обясни пред bTV доц. д-р Гаврилова.

От много години всички специалисти, които диагностицират, разполагат с микроскопска диагностика. Нарича се дерматоскопия – специален уред, с който безопасно, неинвазивно с допир до кожата може да се огледа повърхността ѝ и да се сложи вероятна диагноза за една бенка.

Симптоми и предупредителни знаци

Има различни симптоми на меланома, които са добре познати – промяна на контура на бенката и цвета ѝ, разкървавяване от чувство на сърбеж. Това са признаци на заболяване.

Други предупредителни знаци:

Поява на нова бенка или пигментация след 30-годишна възраст

Всяка рана или язва, която не зараства в рамките на няколко седмици

Бенка, която кърви спонтанно (без травма)

Бенка с необичайна повърхност – лъскава, гладка или, напротив - груба и люспеста

Постоянна слънцезащита целогодишно

Доц. д-р Гаврилова посъветва да се използва постоянно слънцезащита, дори и в зимния период.

"Слънцето не е с нас само когато сме на почивка, а през цялото време. Излизайки от вкъщи към офиса през зимата, трябва да бъден намазани със слънцезащитен крем – откритите части на тялото. Дрехите не пазят достатъчно. Но през лятото е добре сутрин да се намажем изцяло, след което да се облечем и да имаме "джобна слънцезащита“ за моментите, в които отново ще сме навън“, посъветва тя.

Това важи най-вече за децата, които са най-уязвимата възраст, тъй като кожата има памет.

"Колкото повече използваме превенция при тях и предотвратяваме изгарянията, толкова по-малко страдаме на зряла възраст“, допълни доц. д-р Гаврилова.

По думите ѝ е мит, че когато бенка се премахне, тя може да се разпространи навсякъде.







