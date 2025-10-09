ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
Тя също изрази недоумението си относно издаването на разрешителни в зоните, които са забранени за строеж.
"От над 10 години с моите колеги сме заснели цялото ни черноморско крайбрежие. За това време то е толкова видоизменено. От една страна, има застрояване на самата крайбрежна ивица, което е абсолютно забранено. От друга – имаме застрояване на самите речни устия. От трета страна, имаме застрояване на дюните, които заедно с плажната система, представляват едно цяло в релефа. При високи вълни и бури има естествената бариера, която защитава крайбрежието от наводнение“, поясни Бекова.
"От над 10 години с моите колеги сме заснели цялото ни черноморско крайбрежие. За това време то е толкова видоизменено. От една страна, има застрояване на самата крайбрежна ивица, което е абсолютно забранено. От друга – имаме застрояване на самите речни устия. От трета страна, имаме застрояване на дюните, които заедно с плажната система, представляват едно цяло в релефа. При високи вълни и бури има естествената бариера, която защитава крайбрежието от наводнение“, обясни Бекова.
"Реките и деретата се знаят. Нещо, което е изключително характерно за черноморското ни крайбрежие, са реките, които пресъхват през по-голямата част от годината. Те са малки, до средно големи реки. С изменението на климата и с явленията, които в момента наблюдаваме, имаме едни реки, които в едни години имат води, а в други – нямат“, каза още д-р Радослава Бекова.
Тя даде пример със застрояването на Камчийски пясъци.
"В момента се водят дела, инвеститори искат да строят. Река Камчия е най-голямата река на северното ни крайбрежие. Това са места, които не трябва да бъдат застроявани“, съобщи тя.
Хидробиологът е категоричет, че решението се крие в премахване на всички постройки, които са "на пътя на водата".
