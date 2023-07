Хеттрик за дигиталната брошура на Lidl

© Класическият двубой между доказаното и новото се играе всеки ден на различен терен. Днес вниманието ни привлече инициатива на Lidl, с която веригата ще спести над 160 тона хартия, спирайки частично разпространението на своята хартиена брошура. В Lidl измерват всичко и основават решенията си на данни и прецизни проучвания, затова сме убедени, че имат добри причини да направят тази тестова стъпка. За това кога, къде и как - малко по-късно. Сега сме любопитни и нетърпеливи да “разиграем" с нашите читатели един своеобразен двубой между хартиената и дигиталната брошура на веригата и да опитаме да предскажем резултата.



Като иноватор на българския пазар за дигитални карти за отстъпки, Лидл България предоставя възможност на всички потребители на своето мобилно приложение Lidl Plus да имат в джоба си достъп до всички актуални отстъпки на веригата. Нещо, което съпоставимо с хартиена брошура, е по-трудно постижимо. Даваме пример:



В натоварения работен ден, имате задача да помислите и за вечеря за цялото семейство, но под ръка точно в този момент нямате налична хартиената брошура. В тази ситуация можете просто да извадите своя смартфон, да отворите дигиталната брошура в Lidl Plus и да набележете всичко, което ще ви е необходимо за вкусната вечерна изненада. Това може да стане и докато пътувате към вкъщи или докато чакате да вземете детето от тренировката по художествена гимнастика, например. Ситуациите наистина могат да бъдат много, а резултатът вече е открит - 1:0 в полза на дигиталната брошура.



Предимствата на дигиталния начин за подготовка при пазаруване не свършват до тук. С Lidl Plus и брошурата в него ще откриете и много други допълнителни отстъпки, оферти, купони и начини да спестявате не само в магазините на веригата, но и на много други места. Това определено го няма като удобство в хартиената брошура, така че тук автоматично резултатът в полза на дигиталната брошура вече е 2:0. За да се възползвате от всички отстъпки разгледайте секциите “Купони" и “Партньори" в приложението.



Мачът не е уреден, но вече знаем резултата, защото дигиталната брошура на Lidl по начало е замислена и изпълнена изцяло с мисъл към околната среда и ограничаване разхода на природните ресурси, a това несъмнено е огромен плюс и неоспоримо попадение в полза на дигиталното. Това реално е и причината веригата да вземе решение да намали употребата на хартия с над 160 тона, като спре разпространението на хартиената си брошура в девет населени места през юли и август. 3:0



Повече за пилотната кампания:



Инициативата е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие, с която веригата от години прилага мерки за съхранение на ресурсите, включително и на хартията като ценна суровина.



Пилотната екологична кампания обхваща общо 51 магазина в девет населени места - София, Пловдив, Балчик, св. Константин и Елена, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Созопол и Царево. В усилията си за съхраняване на природните ресурси, смарт дискаунтърът стимулира потребителите си да използват активно онлайн брошурата, която, както стана ясно в неравния двубой, който проследихме, е по-удобна и дава повече възможности за следене на актуалните начини за спестяване в Lidl.



И още по темата за устойчивите политики на веригата: в края на миналата година Lidl въведе политика всеки кашон, етикет, опаковка или продукт от хартия да е сертифициран по FSC – знак, че ресурсът идва от устойчиво управлявани гори или е от рециклиран материал. Lidl направи и още една стъпка в посока устойчивост когато през 2021 г. въведе екологичен касов бон от иновативна сертифицирана термо хартия, който не съдържа химически оцветители, което го прави напълно рециклируем.



През март тази година веригата стартира и пилотен проект за обратно събиране на пластмасови бутилки и кенове, като постави автомати в 10 свои магазина в страната. Така компанията дава възможност на потребителите да допринасят за по-чиста природа, като едновременно с това получават отстъпка от следващото си пазаруване. Два месеца след старта на кампанията събраните пластмасови бутилки и кенове в автоматите за обратно приемане на опаковки на Lidl бяха повече от 1 100 000, като числото продължава да расте с все по-големи темпове.