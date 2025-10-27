Харизанов: Коалицията ще издържи дотогава, докато издържи бюджетът

© За политическа криза е трудно да се говори, защото нищо не се е случило, което да изпълнява или да покрива поне част от критериите за политическа криза. Парламентът работи, правителството си работи, партиите функционират, Президентството работи. Въобще всички институции работят по-добре или по-зле, но критериите за политическа криза не са изпълнени в никакъв случай. Това не означава обаче, че след онези прословути частични местни избори в Пазарджик, и особено след изявлението на Борисов, не се намирахме в ситуация на повишено политическо напрежение.



Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "Метроном" на Радио "Фокус".



Харизанов посочи, че напрежението е довело до няколко основни неща.



"Едното е, че като че ли партиите, по-малките особено, в управлението, преоцениха, и то по правилен начин ситуацията, Бойко Борисов си върна политическата инициатива, върна си вниманието, върна си това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието, и припомни на всички, явно имаше нужда от такова припомняне, припомни на всички коя е политическата сила, която е създала управлението и около която е създадено управлението, за да се спре или поне да се подтикне ситуацията към спиране и овладяване на тези непрестанни подмятания кой на кого бил подчинен и кой над кого бил и т.н.", каза той и допълни:



"Резултатите от изборите са ясни, парламентарните баланси са ясни и всеки винаги може да провери колко голяма е всяка отделна парламентарна група, каква тежест има в пленарна зала, и така да се отговори с факти, а не с политически глупости на това коя е най-голямата и водещата политическа сила".



Според политическия анализатор въпросът за преформатирането на правителството търпи своето развитие и не е отпаднал, не е забравен.



"Колкото до репликата за концесионирането на министерствата, там ще се случват тепърва неща, които няма непременно да попадат в центъра на общественото внимание, а именно кадровата политика по втория ешелон. Всички тези хора са там временно по волята на българския избирател, а волята на българския избирател доста често е показвала, че може да бъде коренно различна след месец, два или три, и тези хора вече да не са там".



Харизанов обясни и защо според него "ДПС-Ново Начало" не влезнаха официално във властта( чрез кадри в изпълнителната власт и в законодателната власт в парламента).



"Делян Пеевски е показал, че не е човек, който безкрайно много се съобразява с чуждото мнение, да го кажа най-възпитано. И това, че в аванс заяви ДПС "Ново начало“ в своята позиция, че ще продължи да подкрепя управлението, но не желае кадрово присъствие вътре в управлението, показва, че г-н Пеевски е твърдо решен да подкрепя управлението и да стои зад него докато това е възможно, за да не се предизвикат предсрочни избори, за да не отиде цялата власт еднолично в президента Радев, за да не се лашне страната в поредна политическа криза, защото това вече би било политическа криза, ако правителството падне при вот на недоверие и президентът разпусне парламента – нещо, което се случи по времето на Петков", каза той и допълни, че ако това се случи, тогава вече ще имаме политическа криза.



Политическият анализатор обясни, че не е ясно дали ще издържи коалицията да управлява пълен мандат или след президентските избори.



"Коалицията ще издържи дотогава, докато издържи бюджетът, защото има доста голям разнобой в политиките, които се проповядват от отделните участници в тази коалиция".