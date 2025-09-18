Хампарцумян отговори на пловдивчанина с панелката и скъпата кола

© "Еврото ще ни подобри репутацията като държава, където имаме много дефицити“, смята Левон Хампарцумян. Банкерът обясни, че при добре работеща икономика няма нужда непрекъснато да се увеличават цените.



Хампарцумян отговори и на пловдивчанина, който пред време се обърна към него с твърдението, че "можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот".



"Човекът е напълно прав. Той е решил така да живее и решава, че много скъпата кола има приоритет пред жилището, в което живее. В голяма част от цивилизования свят не е така. На мен ми изглежда парадоксално. Може би изразът, който съм използвал, е бил малко силен.



Така или иначе в по-голямата част на света рационалните хора първо мислят за комфорта и за жилището си.



Човекът решава, че приоритет му е да си направи по-евтино жилище със скъпа кола и това му дава смисъл и комфорт в живота, самочувствие и т.н. Аз не бих го направил, но не искам да му преча той да го направи.



Моята гледна точка е на един възрастен човек, който може би не разбира новия свят. Мисля, че нямаме противоречие. Нещата се случват и е факт, че в България се купуват много скъпи коли. Карат се скъпи коли по разбитите пътища. То изисква и известна култура, когато се качиш върху два тона, които вървят с 200 км/ч. Предполагат култура и възпитание“, каза той пред колегите от "Блиц".