ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хампарцумян отговори на пловдивчанина с панелката и скъпата кола
Хампарцумян отговори и на пловдивчанина, който пред време се обърна към него с твърдението, че "можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот".
"Човекът е напълно прав. Той е решил така да живее и решава, че много скъпата кола има приоритет пред жилището, в което живее. В голяма част от цивилизования свят не е така. На мен ми изглежда парадоксално. Може би изразът, който съм използвал, е бил малко силен.
Така или иначе в по-голямата част на света рационалните хора първо мислят за комфорта и за жилището си.
Човекът решава, че приоритет му е да си направи по-евтино жилище със скъпа кола и това му дава смисъл и комфорт в живота, самочувствие и т.н. Аз не бих го направил, но не искам да му преча той да го направи.
Моята гледна точка е на един възрастен човек, който може би не разбира новия свят. Мисля, че нямаме противоречие. Нещата се случват и е факт, че в България се купуват много скъпи коли. Карат се скъпи коли по разбитите пътища. То изисква и известна култура, когато се качиш върху два тона, които вървят с 200 км/ч. Предполагат култура и възпитание“, каза той пред колегите от "Блиц".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 23 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:06 / 18.09.2025
Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разхо...
11:36 / 18.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на зап...
10:01 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:57 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша
09:47 / 18.09.2025
Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
11:07 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS