Световната икономика се намира в състояние на сериозна несигурност и шок, предизвикани от конфликта в Персийския залив и блокирането на стратегическия Ормузки проток. Достигането на нива от 120-130 долара за барел петрол е само "предизвестие за буря“, предупреди в ефира на NOVA NEWS Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Хампарцумян направи паралел с историческата криза от 1973 г., когато цените скочиха с 400%, подчертавайки, че днешната глобализация прави пазарите много по-чувствителни. Експертът посочи, че макар индустриалните държави да имат резерви за няколко месеца, те са само временен буфер срещу задълбочаващата се криза.

Рискове пред доставките и технологични пречки

Според Хампарцумян един от най-големите проблеми е спирането на инсталации за добив и преработка, информира Plovdiv24.bg. Той обясни, че това са сложни системи, които не могат да бъдат възстановени мигновено. Дори при бързо политическо решение за край на войната, светът ще бъде изправен пред месеци на турбулентни и волатилни цени на енергоносителите.

Мястото на България в новите вериги за доставка

Кризата ускорява тенденцията за скъсяване на производствените вериги и тяхната регионализация. "Ключовият въпрос, който се решава в момента, е какво ще бъде мястото на България като индустриална сила в новите европейски вериги за доставка“, изтъкна банкерът. Според него страната ни трябва да се позиционира активно в тези нови икономически реалности.

Политическата несигурност и влиянието на Тръмп Хампарцумян коментира и фактора "непредвидимост“ в международната политика, визирайки изказванията на Доналд Тръмп, който в момента е ключова фигура в САЩ. Той отбеляза, че пазарите започват да реагират все по-вяло на неговите думи, но общата атмосфера на несигурност остава водеща. Експертът заключи, че светът е изправен пред сериозен тест, който ще изисква решаване на множество паралелни икономически проблеми.