Хакери атакуват клиентите на голяма българска банка
Автор: Десислава Томева 11:39
©
Поредна фишинг атака, този път от името на ОББ. Разпространяват се имейли до всички, а не само до клиентите на банката.

Вие сте един от потребителите, които не са внедрили новата система, затова Ви информираме, че след това съобщение ще спрем всички Ваши дейности, ако не сте я внедрили сега.

Следва подкана: Внедрете новата система сега

Моля, спазвайте новите закони, за да избегнете сериозни проблеми. Благодарим Ви за разбирането.

В никакъв случай не кликвайте върху поканата за инсталиране. Никоя банка не иска такива неща от клиентите си. Става въпрос за хакери, които искат да се доберат до личните ви данни и банковата ви сметка.







