Тържествена церемония в Президентството се превърна в емоционална сцена на предложение за брак, след като младият лекар и доброволец Тодор поиска ръката на своята любима Добринка. Събитието се състоя по време на среща с представители на сдружение "Младежки гвардейски отряди“ за връчване на дипломи.

Романтичният момент настъпи извън официалния протокол, разкривайки необикновената история на двамата влюбени. Тодор и Добринка се запознали в напрегнатата обстановка на спешно отделение, където една случайна усмивка поставила началото на тяхната връзка. С времето общото им призвание да помагат на другите ги събрало и в редиците на младежките гвардейски отряди.

Пред погледите на десетки официални гости Тодор зададе съдбовния въпрос, а заветното "Да“ на Добринка бе посрещнато с бурни аплодисменти от публиката. Свидетел на трогателната сцена стана държавният глава Илияна Йотова. Тя лично поздрави бъдещото семейство и им поднесе специален подарък, превръщайки личния им празник в част от официалното събитие.