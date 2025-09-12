Гърция се оказа скъпа за гърците?

© Въпреки нарастващите разходи и по-високите цени за настаняване и транспорт, гърците не изоставят островните си почивки. Вместо това те се адаптират, като избират по-близки и по-достъпни острови, по-кратки пътувания и резервации в последния момент, пише Ekathimerini.



Това съобщава Ferryscanner, гръцка платформа за избор и резервация на билети за фериботи, в изявление относно констатациите си от проучване на поведението на пътуващите, проведено между юни и август.



Начело в списъка с предпочитания бяха островите Тинос, Парос, Миконос, Егина и Наксос.



В сравнение с 2024 г., най-забележителната промяна е възходът на Егина, която измести Сирос от челната петица, отбелязвайки увеличение от 12,65%.



Други близки и "изгодни“ дестинации в Сароническия залив и Цикладите следват същата тенденция: Агистри, с впечатляващо увеличение от 13,46%, Китнос, с 5,5%, и Кеа, с 2,05%. Миконос също продължава да се покачва стабилно, с 5,82% ръст.



От друга страна, по-"премиум“ и традиционно скъпите дестинации отбелязаха спад. Санторини отбеляза спад от 5,33%, като скорошната сеизмична активност се счита за възможен възпиращ фактор, докато Ханя претърпя драматичен спад от 26,54%.



Тази промяна изглежда е съпроводена с увеличение на трафика към Ираклион, който отбеляза малък, но положителен ръст, потвърждавайки промяна в интереса към Крит.