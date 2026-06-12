Едно на пръв поглед рутинно одобрение на нова монета от 2 евро се превърна в поредния скандал на Балканите. Става въпрос за българска възпоменателна монета, която трябва да излезе през втората половина на 2026 година. Европейският съвет се опита да запази в тайна коя държава е наложила вето, за да не разпалва скандали, но дипломати от Брюксел разкриха, че Гърция е блокирала проекта.

Както обикновено в нашия регион, спорът е за история, език и културно наследство.

Първоначално в интернет пространството се говореше, че Словакия ни е блокирала, тъй като те също имат силна историческа връзка с Кирил и Методий. В крайна сметка обаче стана ясно, че Атина е казала "не“. Тъй като за дизайна на евромонетите се изисква пълно съгласие от всички държави в еврозоната, това възражение на практика стопира пускането на монетата.

България предложи дизайн, с който да почете нашата писменост. Проблемът не е в самото честване, а в думите, изписани на монетата – "Българска азбука“.

Откакто влязохме в Европейския съюз през 2007 г., в официалните документи и по нашите евромонети винаги сме използвали по-неутралния термин "Кирилица“. Сега обаче решихме да сменим формулировката с "Българска азбука“. Точно тази рязка промяна подразни Гърция и задейства ветото.

От гледна точка на българската история и наука, надписът е 100% точен, а гръцкото решение се приема като чиста проба политически инат. Кирилицата е направена в края на IX век в Преславската книжовна школа. Това се случва благодарение на парите, волята и държавната подкрепа на българските владетели княз Борис I и цар Симеон Велики. Учениците на Кирил и Методий (Климент, Наум, Ангеларий) бягат от гонения и намират спасение в България. Тук те създават и оформят буквите, които ползваме днес. За нас тази азбука е част от ДНК-то ни. На 24 май съвсем официално празнуваме Деня на българската азбука.

Благодарение на България, от 2007 г. кирилицата стана третата официална азбука в ЕС, наред с латиницата и гръцката.

Гърците гледат на нещата през по-широка, геополитическа лупа и се притесняват от излишно напрежение на Балканите:

Днес на кирилица пишат милиони хора в Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Русия и други страни. Гърция смята, че ако България брандира цялата азбука като изцяло "българска“ върху монета, която ще се върти из цяла Европа, това може да ядоса съседите ни (например Сърбия или Северна Македония) и да развали добрия тон в региона.

Кирил и Методий са родени в Солун, и са били поданици на Византия. Първата азбука, която те измислят, глаголицата, е базирана на гръцкото бързописно писмо. Самата кирилица пък е силно повлияна от официалния гръцки уставен шрифт. Затова Гърция също усеща тази култура като отчасти своя.

В Брюксел никой не обича да влиза в ролята на исторически съдия. Там по-важното правило е неутралността.

Идеята на възпоменателните монети от 2 евро е да обединяват хората в Европа, а не да съдържат послания, които някоя държава може да приеме като националистически или провокативни.

По информация на БНТ представители на България и Гърция за разговаряли по въпроса. Един от вариантите, които се обсъждат, е на монетната да не пише “Българска азбука", а да има две отделни думи “България" и “Азбука". Този вариант е приемлив за Атина, но не е ясно дали ще е приемлив за БНБ.

Коментар по темата направи и президентът Илияна Йотова.