ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09Коментари (0)197
© NOVA NEWS
Здравният икономист Аркади Шарков и председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов коментираха идеята за повишаване на здравноосигурителните вноски в ефира на NOVA NEWS. 

"Няма никаква обоснованост за исканията за увеличение на здравните осигуровки. Темата се коментира още от май, но до момента няма отчет или анализ, който да обяснява защо това е необходимо“, заяви Пламен Таушанов.

По думите му фактът, че България има едни от най-ниските здравни вноски в Европа, не е достатъчно основание за тяхното повишение.

"Дори и да се увеличат, това няма да подобри заплащането на специализантите и младите лекари“, добави той.

Таушанов подчерта, че от 2010 г. насам не са предприети реални реформи в системата, а властите единствено настояват за повече средства без отчетност: "Сега властите ни казват: "Дайте едни пари и не питайте защо". От извършените проверки през тази година се установява, че контрол в сектора няма.“

Здравният икономист Аркади Шарков потвърди, че няма пряка връзка между размера на здравните вноски и заплатите в сектора, но според него има друг сериозен аргумент в полза на промяна: "Разходите вече изпреварват приходите. Това е основният аргумент за обсъждане на повишение на здравните осигуровки.“

Шарков изтъкна, че в последните две години се работи активно по усъвършенстване на Националната здравно-информационна система, но въпреки това финансовите загуби на НЗОК са значителни: "Между 600 милиона и 1,2 милиарда лева се губят годишно заради здравнонеосигурени лица.“

Той припомни, че всеки гражданин може да се осигурява като самоосигуряващо се лице или като безработен, ако има трайно такъв статут.

Пламен Таушанов заяви, че системата за контрол е напълно неефикасна, а реален механизъм за наблюдение и отчетност все още липсва: "Механизмът за контрол не се е реализирал и няма изгледи това да се случи скоро. Пациентите не са информирани за своите права дори на ниво лечебно заведение.“


Още по темата: общо новини по темата: 51
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: