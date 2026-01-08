Гражданин: Наредих се пред БНБ, защото разбрах, че навсякъде другаде искат комисионни

© Отново редица проблеми със смяната на валутата. Най-честите оплаквания са за такси и отказ за приемане на монети.



Продължават сигналите за това, че банки отказват да превалутират без такса или ако гражданин не е клиент на конкретната банка. Което води до големи опашки както пред БНБ, така и пред касовия им център.



За момента от Асоциацията на банките не са потвърдили за нередности. А за да не стават опашки и БНБ, и много клонове на търговските банки ще работят и в събота.



Въпреки усилващият се дъжд в столицата, десетки хора чакаха и днес пред БНБ, за да сменят левовете си.



Повечето казват, че са чули, че търговските банки налагат такси и затова са дошли пред централната банка.



Това е и причината Илия Николов да се реди от 8,30 сутринта. Успява да смени парите си 6 часа по-късно.



"Една работна смяна…Доколкото разбрах, навсякъде другаде искат комисионни. Не съм сменял монети, само левове", казва той пред bTV.



За да намалеят опашките, касите на БНБ ще работят и през всички съботи до края на месеца.



От централната банка отново подчертават, че българските евромонети са законно платежно средство и извън страната.



Българската народна банка отново напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута.



Редица търговски банки също отварят вратите през съботите на януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България.



Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.



Омбудсманът Велислава Делчева сезира организацията на банките именно след редица сигнали, че се изискват такси за превалутиране от тях. Тя настоява да се предприемат спешни проверки за нарушения.