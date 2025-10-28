ЗАРЕЖДАНЕ...
Гражданин: Гърците казват, че две-три години няма да се оправим, след като приемем еврото
По време на срещата жителите на Хаджидимово бяха запознати с препоръките на експертите за безопасен преход към новата валута, научиха как да се предпазят от измами и получиха отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с въвеждането на еврото.
Сред най-сериозните опасения на хората в региона е възможното повишаване на цените на основни стоки след въвеждането на еврото.
"Всички търговци така неусетно качват цените и хората се притесняват, особено тук, където сме с ниски пенсии и заплати. Гърците казват, че две-три години няма да се оправим – от това се страхуват хората“, коментира пред БНТ местният жител Димитър Мандаджиев.
Любен Георгиев добави, че производителите често са ощетени за сметка на търговците:
"Производителите губят, а търговците печелят – нека печелят, но в нормални граници. При нас нещата сякаш излизат извън контрол.“
Пенсионерът Георги също сподели тревогите си:
"Всеки ден нещо се увеличава с по някоя стотинка и накрая се събират левове. А ние, пенсионерите, без допълнителни доходи, трудно свързваме двата края.“
От КЗП напомниха, че вече се налагат санкции на търговци, които не са обозначили цените си едновременно в лева и евро или ги повишават без основателна причина.
"Изтече гратисният срок до 8 октомври, в който нарушителите само се предупреждаваха. Сега вече се налагат глоби, които се определят според оборота на търговеца,“ обясни Никола Райков, главен инспектор в Комисията за защита на потребителите.
Заради ниските доходи в района, жителите на Хаджидимово се опасяват, че след преминаването към еврото финансовото им положение ще се влоши.
"Много се притеснявам, защото заплатите са ниски. Издръжката на един човек е около 1500 лева, а аз получавам 1000. Едва свързвам двата края,“ споделя Георги Димитров, служител в общината.
Никола Райков увери гражданите, че доходите им са защитени чрез официалния фиксиран курс на обмяна:
"По закона за въвеждане на еврото курсът е 1,95583 лева за едно евро. Всички превалутирания ще се извършват автоматично и без загуба за хората. Няма да има произволни курсове или такси.“
По-възрастните жители споделиха, че се притесняват да не се объркат при плащане и получаване на рестото в евро.
"От магазинерите се притесняваме най-много. Трябва да питаме и да сме внимателни, за да не станат недоразумения,“ каза Мария Калайджиева.
От КЗП отново предупредиха гражданите да не се доверяват на непознати лица, предлагащи обмен на улицата.
"Това крие риск от измами с фалшиви евро или неправилни курсове. Най-сигурно е обменът да се извършва в банка, поща или БНБ,“ подчерта инспектор Райков.
Експертите препоръчаха след 1 януари хората да плащат по възможност с карти или директно в евро, тъй като рестото в магазините ще се връща вече в новата валута.
