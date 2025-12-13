ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Граждани спасиха живота на малко коте, качило се на високо дърво в Кършияка
"Цял ден беше там, треперещо и изплашено. Часът беше 21:30 и ставаше все по-студено. Едно малко момче стоеше и плачеше под дървото. То е украинче и не говори добре български, но успя да обясни, че е било там цял ден, опитвайки се да го свали, а когато отишъл за храна, се върнал и видял жена, която хвърля камъни по него“, разказва пред Plovdiv24.bg ветеринарният лекар Десислава Томова, която се намесила в случая.
След множество опити за помощ от институции, отговорът беше категоричен: "За помиярчета не изпращаме екип“ – заявили от пожарната, а полицията отговорила, че "няма какво да направим“. Общината имала "една вишка, но работи само в работно време“.
"Наистина беше страшно – животът на едно беззащитно животинче висеше на косъм, а институциите, за които плащаме, просто отказаха съдействие“, споделя Десислава.
В ситуацията на безсилие, гражданската солидарност надделя. Десислава се свързала с Илиян – доброволец, който често спасява животни в беда. Благодарение и на помощта на случайно намерено момче с автовишка, котето бе спасено.
"Когато се опитаха да стигнат до котето, то се изплаши и се качи още по-нагоре. Всеки миг можеше да падне. В крайна сметка Илиян успя да го достигне, сграбчи го и го прибра в якето си“, разказва Десислава. В момента котето е в безопасност, нахранено и стоплено, и търси постоянен дом.
Историята обаче не е само за спасението на едно коте, а и за институционалния провал, който се проявява в критични моменти. "Не ни карайте да се примиряваме с бездушието ви. Не се крийте зад "не можем" и "не е наша работа". Животът – човешки или животински – не работи по график“, категорична е ветеринарката.
Тя благодари на доброволците: "Намерих човек с вишка, който каза: "По принцип не работя по това време, но ще дойда да помогна на хайванчето". За 30 минути беше при нас. Искрени благодарности и на Илиян и на полицаите, които се опитаха да помогнат, въпреки отказа на институциите.“
Десислава отправя апел към пловдивчани: "Моля ви, огледайте се, живеем в държава на абсурдите. Всеки ден умират хора и животни заради бездушието и бездействието на институциите. Стига толкова години мачкане и потъпкване на правата ни. Достатъчно е.“
Случаят показва, че гражданската инициатива често е единственият начин да се спасят животи. Котето е живо – благодарение на добрите хора, а не на системата, която би трябвало да ги защитава.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
0
преди 42 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия
15:47 / 13.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:33 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени зарад...
14:42 / 13.12.2025
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS