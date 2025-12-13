© История, която разтърси жителите на квартал Кършияка снощи, показва както лицето на добротата, така и на институционалната бездушност. На бул. "Васил Априлов“, точно до заведението "Хитър Петър“, малко бебе коте на не повече от месец се оказа на 12–13 метра височина на дърво, изправено пред студ, тъмнина и опасност.



"Цял ден беше там, треперещо и изплашено. Часът беше 21:30 и ставаше все по-студено. Едно малко момче стоеше и плачеше под дървото. То е украинче и не говори добре български, но успя да обясни, че е било там цял ден, опитвайки се да го свали, а когато отишъл за храна, се върнал и видял жена, която хвърля камъни по него“, разказва пред Plovdiv24.bg ветеринарният лекар Десислава Томова, която се намесила в случая.



След множество опити за помощ от институции, отговорът беше категоричен: "За помиярчета не изпращаме екип“ – заявили от пожарната, а полицията отговорила, че "няма какво да направим“. Общината имала "една вишка, но работи само в работно време“.



"Наистина беше страшно – животът на едно беззащитно животинче висеше на косъм, а институциите, за които плащаме, просто отказаха съдействие“, споделя Десислава.



В ситуацията на безсилие, гражданската солидарност надделя. Десислава се свързала с Илиян – доброволец, който често спасява животни в беда. Благодарение и на помощта на случайно намерено момче с автовишка, котето бе спасено.



"Когато се опитаха да стигнат до котето, то се изплаши и се качи още по-нагоре. Всеки миг можеше да падне. В крайна сметка Илиян успя да го достигне, сграбчи го и го прибра в якето си“, разказва Десислава. В момента котето е в безопасност, нахранено и стоплено, и търси постоянен дом.



Историята обаче не е само за спасението на едно коте, а и за институционалния провал, който се проявява в критични моменти. "Не ни карайте да се примиряваме с бездушието ви. Не се крийте зад "не можем" и "не е наша работа". Животът – човешки или животински – не работи по график“, категорична е ветеринарката.



Тя благодари на доброволците: "Намерих човек с вишка, който каза: "По принцип не работя по това време, но ще дойда да помогна на хайванчето". За 30 минути беше при нас. Искрени благодарности и на Илиян и на полицаите, които се опитаха да помогнат, въпреки отказа на институциите.“



Десислава отправя апел към пловдивчани: "Моля ви, огледайте се, живеем в държава на абсурдите. Всеки ден умират хора и животни заради бездушието и бездействието на институциите. Стига толкова години мачкане и потъпкване на правата ни. Достатъчно е.“



Случаят показва, че гражданската инициатива често е единственият начин да се спасят животи. Котето е живо – благодарение на добрите хора, а не на системата, която би трябвало да ги защитава.



