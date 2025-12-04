ИЗПРАТИ НОВИНА
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:26
© NOVA
Задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София с разказ. Припомняме, че от МВР уточниха, че у мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите", каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти.

"Това са имена на улици, на които държа апартаменти и ги давам под наем. Трябваше да внеса парите в банка през банкомат. Голяма част от сумата е за ремонт, а другата - от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", каза Симеон Петров пред NOVA.

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: "Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Отношението беше доста грубо. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: "Няма такива работи, млъкни“. При ареста предупредих, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Петров. По думите му в Първо районно управление били общо 13 души. 

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха парите и личната ми карта. Казах им, че на бележката са написани имена на улици в София, където има апартаменти и мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи, няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той. И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди, че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.


