ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Готови са две от съдебномедицинските експертизи, ето какво показват
Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа "Петрохан", от които е видно:
- Смъртта на Пламен Станев се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво.
- Смъртта на Дечо Василев е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.
Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа "Петрохан", който е с частично изгоряла дреха.
Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо и по дясната ръка на Пламен са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.
Ръцете на Ивайло Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.
Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет Glock.
Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за "духовно пречистване и сексуални практики“.
Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под вр. Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици.
По ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.
Провеждат се разпити на свидетели, с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.
От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики, съобщи Софийска апелативна прокуратура. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.
Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 151
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мартин Карбовски: Майките не са това, което бяха
11:06 / 12.02.2026
Димо Гяуров: Това е ужасно представление, изнесено ни от едни про...
10:47 / 12.02.2026
Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Анд...
10:30 / 12.02.2026
"Възраждане" предлага създаване на публичен регистър на педофилит...
10:30 / 12.02.2026
Сериозен скандал между ПП - ДБ и ИТН беляза началото на днешния п...
10:02 / 12.02.2026
Клашъра: Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евр...
09:42 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS