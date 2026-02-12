ИЗПРАТИ НОВИНА
Готови са две от съдебномедицинските експертизи, ето какво показват
Автор: Елена Николова 11:55
©
Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават активните действия по разследване по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа "Петрохан", от които е видно:

- Смъртта на Пламен Станев се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво.

- Смъртта на Дечо Василев е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа "Петрохан", който е с частично изгоряла дреха.

Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо и по дясната ръка на Пламен са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет Glock.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за "духовно пречистване и сексуални практики“.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под вр. Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици.

По ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.

Провеждат се разпити на свидетели, с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики, съобщи Софийска апелативна прокуратура. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.


12.02.2026 Васил Терзиев: Посещавал съм хижа "Петрохан" с децата ми
12.02.2026 ПП-ДБ: В НПО-то на Калушев е имало агенти на ДАНС
12.02.2026 Експерт: Ако има насилие, това вече не е будизъм
12.02.2026 Мартин Карбовски: Майките не са това, което бяха
12.02.2026 Димо Гяуров: Това е ужасно представление, изнесено ни от едни противни политици
политици
12.02.2026 Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
