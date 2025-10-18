Голяма трагедия тази нощ! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа

© Илюстративна снимка Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец.



Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.



Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.



С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата, информира БНТ.



По случая е образувано досъдебно производство.