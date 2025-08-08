ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма трагедия край Велинград! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава
16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет “Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.
Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.
Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
