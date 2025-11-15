ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голяма измама с мними глухи набира скорост
За по-голяма достоверност измамниците показват фалшив сертификат от несъществуваща асоциация. Дейността им е концентрирана в оживени зони — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващите става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които се задържат по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.
Уличният музикант Георги Димитров, известен като "Пловдивския Моцарт“, попаднал на измамниците, докато свирел в центъра на Пловдив. Той забелязал как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и спират минувачите да се подпишат и дарят пари.
"Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров пред NOVA.
Заедно със свой приятел музикантът задържал две от момичетата и извикал полиция.
"Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва той.
На същите измамници попаднал и Кръстьо Петров – младеж с увреден слух. Той забелязал, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Когато поискали пари за "изграждане на център“, Петров се усъмнил и сигнализирал охраната.
"Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева. Охраната обаче не реагира“, посочи той.
Проверката показала, че "Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в списъците, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.
"Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, заяви Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.
Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов, повечето участници в схемата са млади хора с румънско гражданство. Събраните пари не отиват за благотворителност, а директно при измамниците.
До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.
Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиските са открити около 300 000 евро, част от които по банкови преводи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес мъгли и минусови температури, ето къде
06:50 / 15.11.2025
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
22:43 / 14.11.2025
Климатолог: Очаквайте замръзвания и заледявания, зимите са по-къс...
21:22 / 14.11.2025
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната стр...
21:51 / 14.11.2025
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
19:00 / 14.11.2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл"
18:56 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS