Голяма измама с мними глухи набира скорост
Автор: ИА Фокус 09:17
© NOVA
Измамна схема с нови жертви се разпространява в страната. Мними глухи обикалят големи търговски вериги и събират дарения под предлог, че подпомагат изграждането на "Международен център за глухи, неми и бедни деца“. Те носят папки за подписка, но след подписване искат по 20 лева от всеки гражданин.

За по-голяма достоверност измамниците показват фалшив сертификат от несъществуваща асоциация. Дейността им е концентрирана в оживени зони — паркинги, молове и търговски центрове. Според разследващите става дума за гастролиращи групи, предимно от Румъния, които се задържат по няколко дни в един град, след което продължават към следващия.

Уличният музикант Георги Димитров, известен като "Пловдивския Моцарт“, попаднал на измамниците, докато свирел в центъра на Пловдив. Той забелязал как две момичета и едно момче се представят за глухонеми и спират минувачите да се подпишат и дарят пари.

"Хората им даваха банкноти от 20, 50, дори 100 лева. Когато ги проследих, едното от момичетата хвърли списъка в коша“, разказа Димитров пред NOVA.

Заедно със свой приятел музикантът задържал две от момичетата и извикал полиция.

"Направих граждански арест. Те започнаха да викат и да ругаят на английски“, допълва той.

На същите измамници попаднал и Кръстьо Петров – младеж с увреден слух. Той забелязал, че момичетата разговарят помежду си, но не използват жестов език. Когато поискали пари за "изграждане на център“, Петров се усъмнил и сигнализирал охраната.

"Оказа се, че на листа им бяха събрани около 120 лева. Охраната обаче не реагира“, посочи той.

Проверката показала, че "Асоциацията на глухите за хора с увреждания, неми и бедни деца“, изписана в списъците, не съществува. От Съюза на глухите в България категорично отричат да имат подобна инициатива.

"Това е измама и злоупотреба с доверието на хората към глухите“, заяви Милана Гъркова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език.

Според зам.-районния прокурор на Пловдив Пламен Пантов, повечето участници в схемата са млади хора с румънско гражданство. Събраните пари не отиват за благотворителност, а директно при измамниците.

До момента в Пловдив са осъдени две румънки и един французин. Единият е получил година и шест месеца условна присъда, а останалите – по година и три месеца, също с четиригодишен изпитателен срок.

Разследването показва, че групите са действали и в други градове в страната. При обиските са открити около 300 000 евро, част от които по банкови преводи.







Още новини от Национални новини:
Днес мъгли и минусови температури, ето къде
06:50 / 15.11.2025
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
22:43 / 14.11.2025
Климатолог: Очаквайте замръзвания и заледявания, зимите са по-къс...
21:22 / 14.11.2025
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната стр...
21:51 / 14.11.2025
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
19:00 / 14.11.2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл"
18:56 / 14.11.2025

